Чоловік розлучився з дружиною, дізнавшись, що жодне з трьох їхніх дітей не його

У Китаї чоловік розлучився з дружиною, з якою прожив 16 років, після того, як дізнався, що жодне з трьох дітей, яких вона народила під час шлюбу, не є його.

Про це пише Oddity Central.

У грудні 2007 року Чен Чжисянь одружився з Ю Хуа, жінкою на вісім років молодшою за нього, невдовзі після першої зустрічі. Вона здавалася простою, приземленою жінкою, а його батьки вже давно наполягали на тому, щоб він остепенився.

Невдовзі після одруження Ю Хуа повідомила Чену, що вагітна, і він був настільки приголомшений новиною про те, що стане батьком, що навіть не здогадувався, що його дружина вже була вагітною, коли вони познайомилися. Ю народила доньку, а її чоловік став водієм-далекобійником, який більшу частину року проводив у роз'їздах, приїжджаючи додому лише на короткі проміжки часу.

Минали роки, Ю Хуа народила ще одну доньку, яку Чен вважав своєю, але він почав підозрювати дружину у зраді 2019 року, коли вона повідомила йому, що знову вагітна. Цього разу Чен знав, що його не було вдома під час зачаття дитини, і він заговорив про це з дружиною. Вона наполягала на тому, що дитина його, і врешті-решт чоловік прийняв її версію.

У листопаді 2022 року Чен остаточно переконався, що його дружина зраджувала його. Він дізнався, що у неї був роман з чоловіком на ім'я Ву, і що вона народила четверту доньку в лікарні міста Шаньграо. Замість того, щоб протистояти Ю Хуа, Чен найняв адвоката і поїхав до лікарні, щоб провести розслідування. Він дізнався, що вона дійсно народила там дівчинку того місяця, але у виписному листі батьком дитини було вказано його ім'я, а також підроблений підпис.

Переконавшись, що його попередні підозри щодо невірності Ю Хуа були правильними, Чен подав на розлучення і замовив тест на батьківство для кожної дитини. Результат був шокувальним – жодна з трьох доньок, яких він виховував як власних, не була зачата ним. Чоловік з розбитим серцем подав на дружину до суду і попросив визнати батьківство дітей, а також компенсацію за емоційні страждання.

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Ю Хуа вдалося заручитися підтримкою після того, як вона звинуватила Чена в домашньому насильстві і розповіла журналістам, що він бив її матір, яка намагалася захистити її. Він визнав, що посварився з тещею, коли викривав дружину в зраді, але стверджував, що захопився в нехарактерному для нього пориві гніву.

29 грудня 2023 року суд у сімейних справах виніс остаточний вердикт у цій суперечливій справі про розлучення. Чен Чжисянь отримав право опіки над двома старшими доньками, тоді як його дружину зобов'язали відмовитися від претензій на матеріальні цінності та виплачувати щомісячні аліменти колишньому чоловікові.

Чен заявив китайським ЗМІ, що викриття зради його колишньої дружини і батьківства його дочок травмувало його. Але чоловік планує рухатися далі і почати нове життя.

Нагадаємо, жінка вдруге вийшла заміж за свого ексчоловіка і виховує його дитину від коханки. Вона поділилася порадами для інших людей, які переживають розлучення.

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