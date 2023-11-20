Чоловік розплакався, почувши голосове повідомлення покійної дружини вперше за 14 років – відео

Чоловік розплакався, почувши голос дружини вперше за 14 років.

Втративши дружину Рубі 2003 року, Стен Бітон зберіг одну річ, яка нагадувала йому про неї. Це був запис її голосу на автовідповідачі.

Так тривало доти, доки компанія Virgin Media не провела ремонтні роботи на телефонній лінії, які призвели до видалення повідомлення, а це означало, що Стену більше не можна було слухати голос його дружини.

На щастя, команді вдалося знайти повідомлення та відновити його для Стена.

Вперше за 14 років він зміг ще раз почути голос покійної дружини.

Він сказав BBC Radio Leeds: "Вони зробили мене надзвичайно щасливим. Це просто чудовий, чудовий звук, який, на мою думку, був загублений назавжди. Я приголомшений тим, на що вони пішли".

Стен розповів, що він продовжував користуватися послугами саме цієї компанії лише заради голосового повідомлення. Якби він розірвав договір, послання було б втрачено.

Але воно все ж таки зникло.

"Я був абсолютно спустошений цим, але водночас надзвичайно злий. У перші дні я слухав це досить часто. По суті, дійшло до того, що коли мені було погано, я слухав це. У грудні я дізнався, що воно зникло. Я просто не міг розповісти людям, як це вплинуло на мене на той час. Це справді спустошило мене".

На щастя, повідомлення все ще висіло десь глибоко в архівах компанії, і вони змогли знайти його і повернути Стену.

Нагадаємо, у Польщі безхатченко знайшов кошеня на смітнику та вразив своїм вчинком. Він попросив про допомогу у поліції.

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