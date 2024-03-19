Чоловік розповів, як його викрали прибульці для сексуальних експериментів і створили гібридних дітей

Чоловік стверджує, що його викрали прибульці, які проводили над ним "сексуальні експерименти" і вкрали його сперму для створення гібридних дітей.

Джуліус Шилдс зі штату Міссурі, США, вважає, що "приголомшлива" зустріч з іншопланетянами сталася, коли він був ще підлітком. Тепер, більш ніж десять років потому, він розповів про цей досвід.

28-річний чоловік розповів все в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі Soft White Underbelly, про те, як прибульці вступили з ним у прямий контакт, бо нібито хотіли працювати разом над якимись тестами. Він стверджує, що "втік", і їм довелося його викрасти.

"У нього (прибульця) було три щупальця, він підняв їх догори і почав стукати в моє вікно", - розповів він про свою першу зустріч. "Це було вперше, коли я побачив щось, що не було людиною. І коли я це побачив, я просто застиг, я не зробив жодного кроку".

Спочатку Шилдс думав, що контакт був дружнім, але згодом все стало більш зловісним.

Після викрадення він згадував, що йому снилися незвичайні сни, перш ніж все "стало більш сексуальним", і він почав бачити, як займається сексом з різними істотами і різними жінками – при цьому його сперму брали "для експериментів".

"Я провів своє дослідження на цю тему і знаю, що мені снилося. Їх називають "сірими", і вони не дуже великі істоти. Вони лише близько метра-півтора заввишки. Вони їздять на тарілках, і у них є материнський корабель, і це майже дивовижно. Це просто змушує вас усвідомити і просто знати, що в житті є щось більше, ніж те, що ми маємо тут, на Землі. І саме тому я візьму і використаю решту свого життя, щоб подорожувати і побачити якомога більше, перш ніж воно закінчиться", - заявив Джуліус.

Джуліус Шилдс / Фото: Soft White Underbelly/Youtube

Він сказав, що в той час займався "тусівними справами", зокрема курив багато канабісу, але не вважав це причиною своєї "зустрічі".

"Відтоді я не припиняв курити траву, і нічого подібного більше не траплялося", - сказав він.

Говорячи про передбачуваний "стан, схожий на сон", в який іншопланетяни занурили його, він сказав: "Я прокидався і дивився на свої штани, і іноді там нічого не було, а іноді вони були просто мокрі – там не було справжньої сперми".

Він вірить, що в результаті у нього можуть навіть з'явитися діти-прибульці, і йому "цікаво подивитися, що станеться" в майбутньому.

"Тому що, якщо це дійсно так, і у мене є іншопланетні діти, і вони використовували мою сперму для відтворення життя і для чогось іншого. Я б дуже сподівався, що ці люди не будуть настільки промитими, що зможуть повернутися і спробувати зрозуміти, з чого все почалося".

Нагадаємо, раніше ексвійськовий заявив, що прожив 92 дні на кораблі іншопланетян, поки на землі минуло 18 хвилин. Алекс Коллієр виступає з розповіддю про свою подорож у багатьох країнах світу.

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