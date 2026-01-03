ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Чоловік ризикнув відчинити загадкові двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшов (фото)

На острові Південний у Новій Зеландії дослідник виявив у скелі тунель, зачинений дерев’яними дверима.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Загадкові двері у скелі

Загадкові двері у скелі / © r/urbanexploration на Reddit

Дослідник із Нової Зеландії ризикнув відчинити загадкові двері у скелі, які виявив недалеко від Греймаута, на західному узбережжі Південного острова. Як виявилося, це був вхід у тунель.

Як пише видання Daily Express, чоловік опублікував фото цього об’єкта у соцмережі Reddit.

«40 років я задавався запитанням, що знаходиться за цими дверима. Нарешті зупинився, щоб дослідити „, — йдеться у підписі до опублікованих знімків.

На одному фото зображено вже прочинені двері, які мають бетонну раму, а поруч з ними — два невеликі прямокутні вікна, вкриті рослинністю.

/ © r/urbanexploration на Reddit

© r/urbanexploration на Reddit

На іншому знімку видно тунель, облицьований дерев’яними балками і опорами на стелі та стінах. Підлога вкрита сірим пилом, уздовж стелі проходить велика іржава труба, а навколо розкидані уламки покинутого обладнання.

/ © r/urbanexploration на Reddit

© r/urbanexploration на Reddit

На останньому знімку — кінець тунелю, замурований цеглою. Тут уже прості білі вигнуті стіни, позеленілі від цвілі. На земляній долівці видно лише залишки дерев’яної підлоги.

/ © r/urbanexploration на Reddit

© r/urbanexploration на Reddit

Відомо, що в цьому районі острова раніше проводили гірничодобувні роботи. Ймовірно, саме їхні залишки виявив дослідник.

Користувачі Reddit припустили, що тут могли бути склади динаміту, яким підривали гірську породу, або ж бункери для зберігання відпрацьованого металу.

У соцмережі висловили захоплення тим, як добре збереглися дерев’яні балки в цьому тунелі.

«Арки прекрасні. Цікаво, що це за порода дерева; я б припустив, що це тис або щось подібне. Тис стійкий до гниття, тож з нього навіть будували кораблі, а в М’янмі є міст, якому вже понад 150 років і він має вигляд, як новенький», — написав один із користувачів.

Ще один пожартував, що коли б у це місце провести Інтернет, тут можна було б і поселитися.

Нагадаємо, раніше рибалка зняв на відео драматичний момент, коли на його гачок потрапила двометрова велика біла акула.

Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie