Чоловік ризикнув відчинити загадкові двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшов (фото)

Загадкові двері у скелі / © r/urbanexploration на Reddit

Дослідник із Нової Зеландії ризикнув відчинити загадкові двері у скелі, які виявив недалеко від Греймаута, на західному узбережжі Південного острова. Як виявилося, це був вхід у тунель.

Як пише видання Daily Express, чоловік опублікував фото цього об’єкта у соцмережі Reddit.

«40 років я задавався запитанням, що знаходиться за цими дверима. Нарешті зупинився, щоб дослідити „, — йдеться у підписі до опублікованих знімків.

На одному фото зображено вже прочинені двері, які мають бетонну раму, а поруч з ними — два невеликі прямокутні вікна, вкриті рослинністю.

© r/urbanexploration на Reddit

На іншому знімку видно тунель, облицьований дерев’яними балками і опорами на стелі та стінах. Підлога вкрита сірим пилом, уздовж стелі проходить велика іржава труба, а навколо розкидані уламки покинутого обладнання.

© r/urbanexploration на Reddit

На останньому знімку — кінець тунелю, замурований цеглою. Тут уже прості білі вигнуті стіни, позеленілі від цвілі. На земляній долівці видно лише залишки дерев’яної підлоги.

© r/urbanexploration на Reddit

Відомо, що в цьому районі острова раніше проводили гірничодобувні роботи. Ймовірно, саме їхні залишки виявив дослідник.

Користувачі Reddit припустили, що тут могли бути склади динаміту, яким підривали гірську породу, або ж бункери для зберігання відпрацьованого металу.

У соцмережі висловили захоплення тим, як добре збереглися дерев’яні балки в цьому тунелі.

«Арки прекрасні. Цікаво, що це за порода дерева; я б припустив, що це тис або щось подібне. Тис стійкий до гниття, тож з нього навіть будували кораблі, а в М’янмі є міст, якому вже понад 150 років і він має вигляд, як новенький», — написав один із користувачів.

Ще один пожартував, що коли б у це місце провести Інтернет, тут можна було б і поселитися.

