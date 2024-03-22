Чоловік сфотографував квиток іншого пасажира і потрапив на літак: чим це закінчилося

Чоловіка з Техасу, США, заарештували після того, як він без квитка сів на літак авіакомпанії Delta Air Lines, скориставшись фотографією посадкового талона іншого пасажира.

Про це пише CNN.

26-річному Вікліффу Іву Флерізарду пред'явлено звинувачення в незаконному проникненні на судно або літак, згідно зі скаргою, поданою до окружного суду США в штаті Юта.

Перед посадкою на рейс в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті на відеозаписах з камер спостереження видно, як Флерізард фотографує телефони і посадкові талони декількох пасажирів, поки вони не бачать, а потім використовує свій власний телефон для посадки на рейс до Остіна, штат Техас, стверджується в скарзі.

Опинившись на борту літака, Вікліфф пішов до туалету в передній частині літака і провів там "значну кількість часу", поки інші пасажири заходили на борт, йдеться у скарзі.

"Після завершення посадки і безпосередньо перед тим, як двері літака були зачинені, Флерізард вийшов з передньої вбиральні, пройшов до задньої частини літака і увійшов до іншого туалету", - йдеться у скарзі.

Коли він вийшов, стюардеса помітила, що вільних місць немає, і підійшла до Вікліффа, щоб допомогти йому, йдеться у скарзі, в якій зазначається, що літак вже від'їхав від воріт і почав руління злітно-посадковою смугою.

Флерізард сказав бортпровідниці, що його місце 21F, але вона підтвердила, що людина, яка придбала квиток на це місце, вже сидить на ньому, йдеться у скарзі.

Після того, як бортпровідники дізналися справжнє ім'я Флерізарда і встановили, що у нього немає квитка або броні, літак повернувся до виходу на посадку, і його зустріли правоохоронці.

Хитрий чоловік сказав поліції, що він був у Парк-Сіті, штат Юта, щоб покататися на сноуборді, і "повинен був повернутися додому, щоб побачити свою сім'ю", - йдеться в документі. За його словами, він забронював місце на літак Southwest Airlines, але рейс був переповнений, і його перенесли на більш пізній виліт.

"Флерізард визнав, що зробив помилку і лише намагався потрапити додому", - йдеться у скарзі.

Як повідомила CNN поліція, він перебуває у в'язниці округу Солт-Лейк-Сіті під федеральним ордером на затримання.

Нагадаємо, пасажир закидав двигун літака монетами "на удачу". Через витівку рейс затримали на чотири години.

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