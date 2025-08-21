Чоловік шість разів ожив після смерті: як він "воскресав" і став вигнанцем (фото)

Чоловік / © Freepik

У Танзанії живе 40-річний Ісмаїл Азізі — чоловік, який, за його словами, пережив смерть шість разів і щоразу повертався до життя. Його історія стала темою документального фільму та спричинила дискусії про межі можливостей людського організму.

Про це пише Unilad.

Перший випадок стався після тяжкої травми на роботі. Лікарі констатували смерть, тіло відвезли до моргу, але Азізі раптово «прокинувся» і вийшов звідти, налякавши всіх присутніх. Ті, хто побачив його знову серед живих, втекли в жаху, боячись, що перед ними з’явився привид.

Під час його другої «смерті» медики вважали, що Азізі помер від малярії, але коли він лежав у труні, він, мабуть, «прокинувся і зрозумів, що живий», на превеликий жаль його родини.

Жахлива дорожньо-транспортна пригода привела його до лікарні в комі і знову до труни, але, очевидно, він пережив і це випробування.

Через рік Азізі вкусила отруйна змія, і багато хто вважав, що це нарешті його кінець, оскільки він припинив реагувати, був оголошений мертвим і перевезений до моргу, де пролежав «мертвим» цілих три дні. Проте, як і раніше, він знову прокинувся — лише для того, щоб пережити ще одне смертельне падіння в яму.

Однак після п’ятого уникнення смерті місцеві жителі запідозрили його і переконалися, що він є небезпечним духом або чаклуном.

Шоста смерть настала, коли селяни спробували спалити його живцем у його будинку. Хоча Азізі знову задихнувся в пеклі, він знову ожив, лежачи в морзі. На його шкірі досі залишилися шрами від опіків.

Ісмаїл Азізі / © скриншот з відео

Азізі визнає, що його «повернення» мали руйнівний вплив на життя. 40-річний чоловік сказав: «Люди вважають мене наймогутнішим чаклуном у нашій місцевості. Життя продовжувалося, але я відчував, що з моїм життям щось не так. Щоразу, коли я вмирав і повертався, моє тіло почувалося дуже дивно».

Після свого першого повернення з того світу, він сказав, що місцеві почали «тікати», коли бачили його, і вважали, що він є привидом.

«Люди почали ставитися до мене, як до чаклуна», — сказав він. «Після цього життя продовжувалося, але люди не вірили, що я справжня людина. Натомість вони всі думали, що я привид, а деякі навіть боялися мене через те, що я пережив».

Потім чоловік зізнався, що живе сам, повністю ізольований від сусідів, без дружини та дітей, через «труднощі» з інтеграцією в суспільство, яке його боїться.

У документальному фільмі місцеві також підтвердили, що «всі його дуже бояться».

«Його переживання настільки жахливі, що я сам боюся його», — сказав інший мешканець, який добре знає Азізі. «Я бачив це на власні очі. Жахливо бачити, як хтось, кого ти знаєш мертвим, повертається до життя. Щоразу, коли ми його бачимо, ми тікаємо, бо не можемо повірити, що він людина».

Азізі також з жахом згадував, як одного разу вийшов із моргу, кажучи: «Я не відчував, що відбувається, але прокинувся знову, відчуваючи сильний холод. На щастя, морг не був закритий, і це було місце, де лежали люди, а не зачинені в ящиках наодинці. Коли я встав і пішов, я не був повністю притомний, але бачив, як усі дивилися на мене шоковані».

