Чоловік шокований: жінка народила дитину через два дні після першої шлюбної ночі

В індійському штаті Уттар-Прадеш новоспечена дружина народила дитину всього через два дні після весілля, спричинивши хвилю обурення з боку нареченого та його рідні.

Про це пише News 18.

24 лютого у селі Ясра відбулося урочисте весілля. Наречений прибув із кортежем, а родина нареченої радо зустріла гостей. Святкування було гучним, обмін гірляндами, традиційні обряди та веселощі тривали до пізньої ночі. Наступного дня, 25 лютого, молода дружина переїхала до будинку чоловіка, де на неї чекали нові обряди, зокрема "Мух Діхай" — коли родичі та гості вітають наречену.

Неочікуваний поворот

Зранку 26 лютого наречена, як здавалося, почувалася чудово: привітно спілкувалася з родичами, подавала чай та виконувала обов'язки господині. Однак ввечері ситуація змінилася – жінка раптово відчула різкий біль у животі й почала кричати. Стурбовані родичі поквапилися відвезти її до лікарні, підозрюючи серйозне отруєння або іншу хворобу.

Коли лікарі провели обстеження, їхній вердикт приголомшив усіх – молода дружина перебувала на останніх термінах вагітності й мала народжувати. Через дві години після госпіталізації вона народила дитину.

Реакція нареченого та родини

Новина про народження дитини спричинила справжній вибух емоцій. Наречений не стримував гніву, лаявся та категорично заперечував своє батьківство. Його мама та батько також були шоковані та звинуватили родину нареченої у свідомому обмані.

Зі свого боку, батько нареченої заявив, що молода пара зустрічалася ще до офіційного весілля. За його словами, шлюб між ними був домовлений ще у травні минулого року, а відтоді вони підтримували стосунки. Однак наречений спростував ці заяви та наполягав, що його заручини відбулися лише чотири місяці тому, в жовтні, і він не має жодного стосунку до дитини.

Батько нареченого поставив жорстку умову: він готовий відмовитися від витрат, понесених на весілля, але зажадав повернення всіх подарунків і речей, отриманих під час церемонії. Він пригрозив звернутися до суду, якщо його вимоги не будуть виконані.

Що вирішили сільські старійшини

Зрештою, суперечка між сім'ями вийшла за межі родинної сварки та дійшла до сільського панчаяту – ради старійшин, яка мала винести рішення щодо ситуації. Після тривалих обговорень вирішили, що наречена повернеться до батьківського дому разом із дитиною.

Її мама заявила, що сім'я готова виховувати малюка самостійно, але наполягала, що він носитиме прізвище нареченого. "Якщо він відмовиться визнати дитину, ми підемо до суду", – пригрозила вона.

Нагадаємо, мама і донька одночасно завагітніли від одного чоловіка. Жінки планують назвати дітей на честь татуся.

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