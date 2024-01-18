Чоловік шокував колекцією понад 700 тарантулів: він збирає їх заради психічного здоров'я (фото)

Арахнофіл Аарон Фенікс зібрав колекцію із понад 700 домашніх тарантулів.

Про це пише nypost.com.

"Люди завжди запитують, чи не жартую я, коли говорю їм, скільки у мене павуків — вони запитують, чи не сталося зі мною щось", — розповів 36-річний мешканець Єйта, Англія. "Але кожен має своє хобі, те, чим він любить займатися. Деякі люди люблять ходити до спортзали, а я люблю збирати тарантулів".

Фенікс почав збирати павукоподібних влітку 2021 року після того, як у нього діагностували біполярний розлад.

Чоловік зібрав колекцію понад 700 тарантулів / Фото: SWNS

Він живе зі своєю партнеркою, 47-річною Джо, і двома її дочками — кімната в їхньому будинку позначена як печера тарантулів.

"Я не можу назвати точну цифру. Але у мене їх понад 700", — поділився Фенікс про свою колекцію. "Я не думаю, що для мене будь-коли може бути межа — щойно він у мене з'явився, я зрозумів, що хочу більшого".

Чоловік зібрав колекцію понад 700 тарантулів / Фото: SWNS

Натхненням для незвичайного проведення часу Фенікса послужив домашній тарантул, який у нього був у підлітковому віці, але від якого трагічно довелося відмовитися.

Він почав колекціонувати, коли лікарі сказали йому, що це хобі може допомогти його психічному здоров'ю.

"Хоч це звучить банально, я був народжений для цього", - сказав Фенікс. "Загалом за останній рік або близько того я врятував 120 павуків – правда, це просто моє життя. Для мене це все".

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Найбільші павуки у світі, тарантули, можуть жити довго. За даними Служби національних парків, самка тарантула може жити від 20 до 25 років, тоді як самці птахоїдів зазвичай живуть лише сім чи вісім років.

"Я отримую досить багато повідомлень від людей, які пишуть мені, що мають павуків, і вони їм більше не потрібні", — пояснив Фенікс. "Я також отримував повідомлення від людей, де павуків викидали на вулицю - одного разу хтось з'їхав і залишив павуків на вулиці у своїх вольєрах".

Чоловік зібрав колекцію понад 700 тарантулів / Фото: SWNS

Фенікс каже, що його найбільший павук - бордовий тарантул-голіаф, також відомий як павук-птахоїд-голіаф, з розмахом ніг розміром з обідню тарілку.

Він витрачає близько 125 доларів на місяць на субстрати, кору, листя та мох сфагнум для павуків.

Чоловік зібрав колекцію понад 700 тарантулів / Фото: SWNS

Він розводить сарану та борошняних черв'яків, щоб годувати їх, стверджуючи, що це економить близько 250 доларів на місяць на витратах на їжу.

"Спочатку моя партнерка і діти були трохи налякані, але вони одразу побачили позитивний ефект для мене і підтримали. Партнерка тримається подалі від печери тарантула. Вона просто щаслива, що це робить мене щасливим".

Чоловік зібрав колекцію понад 700 тарантулів / Фото: SWNS

Нещодавно він почав демонструвати свою колекцію на дитячих святах, даючи дітям та батькам можливість безпечно побачити моторошних повзаючих тварин поблизу.

Зараз чоловік розробляє веб-сайт та планує відкрити магазин.

Нагадаємо, собаку Бобі можуть позбавили титулу "найстарішого пса" через сумніви, що йому був 31 рік. Минулого року його визнали найстарішим собакою за всю історію.

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