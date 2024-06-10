Чоловік шокував, повернувши стопу на 210 градусів – фото, відео

Він встановив третій світовий рекорд.
Бразилець Ренато Байма Гая побив світовий рекорд завдяки своїм гнучким ногам. Він офіційно досяг найбільшого повороту стопи, який коли-небудь був зафіксований, повернувши праву ногу на неймовірні 210,66 градусів, що перевищило попередній рекорд на 28,63 градуси.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Ренато відкрив у собі здібності до троттер-крутіння 30 років тому. "Я зовсім не тренувався", - каже він. "Це природний навик".
Три чоловіки (двоє американців і англієць) раніше утримували цей рекорд; Ренато – перший, хто досягнув обертання на 180 градусів.
Жіночий рекорд – 171,4 градуси – встановила Келсі Грабб з Нью-Мексико, США.
Ренато намагався віддати данину поваги Курупірі, міфічній істоті з бразильського фольклору, яка має задні ноги, щоб залишати оманливі сліди для мисливців і мандрівників. "Він може перемогти будь-якого супергероя у світі", - стверджує Ренато.
Щоб побити цей рекорд, претенденти повинні дотримуватися декількох правил. Вони повинні почати, поставивши обидві ноги поруч одна з одною обличчям вперед, а потім повернути стопу одним з двох способів: або п'ятка повинна залишатися нерухомою, або пальці повинні бути на носку. Без використання рук або будь-яких пристосувань, без зміни напрямку верхньої частини тіла, учасник повинен обертати ногою якомога більше. Потім вони повинні простояти на місці щонайменше 10 секунд.
Зараз Ренато має чотири титули Книги рекордів Гіннеса і каже, що планує захищати їх з такою ж завзятістю, з якою Курупіра захищає тропічні ліси Амазонки.
Минулого року в один день він встановив два рекорди, пов'язані з язиком: найбільшу кількість дотиків язика до носа за одну хвилину (334) і найшвидший час, за який він зміг зняти п'ять блоків Дженги язиком (7,38 секунди, побивши попередній рекорд у 55,5 секунди, встановлений людиною з найдовшим язиком Ніком Стоуберлом).
А в грудні він встановив найшвидший час на встановлення та перекидання 10 книг – 6,94 секунди, скоротивши на 1,86 секунди попередній рекорд, встановлений серійним рекордсменом Лімом Кай Йі.
Нагадаємо, батько та син створили найшвидший у світі дрон. Квадрокоптер може пролетіти 142 метри за секунду.
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