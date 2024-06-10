Чоловік шокував, повернувши стопу на 210 градусів – фото, відео

Бразилець Ренато Байма Гая побив світовий рекорд завдяки своїм гнучким ногам. Він офіційно досяг найбільшого повороту стопи, який коли-небудь був зафіксований, повернувши праву ногу на неймовірні 210,66 градусів, що перевищило попередній рекорд на 28,63 градуси.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Ренато відкрив у собі здібності до троттер-крутіння 30 років тому. "Я зовсім не тренувався", - каже він. "Це природний навик".

Три чоловіки (двоє американців і англієць) раніше утримували цей рекорд; Ренато – перший, хто досягнув обертання на 180 градусів.

Бразилець повернув стопу на 210 градусів / Фото: guinnessworldrecords.com

Жіночий рекорд – 171,4 градуси – встановила Келсі Грабб з Нью-Мексико, США.

Ренато намагався віддати данину поваги Курупірі, міфічній істоті з бразильського фольклору, яка має задні ноги, щоб залишати оманливі сліди для мисливців і мандрівників. "Він може перемогти будь-якого супергероя у світі", - стверджує Ренато.

Щоб побити цей рекорд, претенденти повинні дотримуватися декількох правил. Вони повинні почати, поставивши обидві ноги поруч одна з одною обличчям вперед, а потім повернути стопу одним з двох способів: або п'ятка повинна залишатися нерухомою, або пальці повинні бути на носку. Без використання рук або будь-яких пристосувань, без зміни напрямку верхньої частини тіла, учасник повинен обертати ногою якомога більше. Потім вони повинні простояти на місці щонайменше 10 секунд.

Бразилець повернув стопу на 210 градусів / Фото: guinnessworldrecords.com

Зараз Ренато має чотири титули Книги рекордів Гіннеса і каже, що планує захищати їх з такою ж завзятістю, з якою Курупіра захищає тропічні ліси Амазонки.

Минулого року в один день він встановив два рекорди, пов'язані з язиком: найбільшу кількість дотиків язика до носа за одну хвилину (334) і найшвидший час, за який він зміг зняти п'ять блоків Дженги язиком (7,38 секунди, побивши попередній рекорд у 55,5 секунди, встановлений людиною з найдовшим язиком Ніком Стоуберлом).

А в грудні він встановив найшвидший час на встановлення та перекидання 10 книг – 6,94 секунди, скоротивши на 1,86 секунди попередній рекорд, встановлений серійним рекордсменом Лімом Кай Йі.

Нагадаємо, батько та син створили найшвидший у світі дрон. Квадрокоптер може пролетіти 142 метри за секунду.

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