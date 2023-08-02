Чоловік шокував, прикріпивши до обличчя 11 бляшанок без будь-якого клею: як він це робить (відео)

Японець прикріпив до своєї голови 11 бляшанок та побив світовий рекорд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

31-річний Шунічі Канно спочатку встановив рекорд 2019 року, коли йому вдалося присмоктати дев'ять банок, але його пізніше побив американець Джеймі Кітон, який повторив цей подвиг з 10 банками.

Тепер Канно відновив свій титул.

Шунічі Канно / Фото: guinnessworldrecords.com

До слова, це він робить без використання будь-якого клею. Він сказав, що хитрість полягає в тому, щоб навчитися поглинати повітря шкірою.

"Ви робите зморшки на шкірі, потім кладете туди бляшанки. Щільно притисніть їх до голови та розгладьте зморшки. Це знижує тиск повітря між банкою та шкірою, і вона має прилипати, як присоска", - поділився рекордсмен.

Щоб успішно побити цей рекорд, кожна бляшанка повинна утримуватися на місці щонайменше п'ять секунд.

New record: The most drink cans placed on the head using air suction - 11 by Shunichi Kanno (Japan)



His nickname is canhead for a reason pic.twitter.com/VQutFtkawd — Guinness World Records (@GWR) August 1, 2023

Канно сказав, що спочатку він був зацікавлений у тому, щоб побити рекорд через своє "велике чоло".

"У мене було велике чоло від дитинства", — пригадав він. "Усі вказували на це, тому я відчував, що у мене є щось абсолютно унікальне. Я подумав про те, як я міг би використовувати це на користь".

Незабаром після цього він виявив, що може прикріплювати банки до своєї голови, а решта — вже історія. Канно не просто чіпляє їх на голову — він також може прикріплювати їх до свого тіла.

Шунічі Канно / Фото: guinnessworldrecords.com

2020 року він встановив рекорд за кількістю бляшанок з напоями, які розміщені на тілі за допомогою відсмоктування повітря. Йому вдалося утримати 20 штук.

Нагадаємо, світовий рекорд з кількості відтискань за годину побито вдруге за місяць. Стало відомо, хто новий володар титулу.

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