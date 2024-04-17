Чоловік шокував розповіддю про зустріч із прибульцями посеред вулиці: "Сказали, що вони слуги Божі"

За його словами, дикий досвід спілкування з ними змусив його переписати свій внутрішній монолог.

Чоловік стверджує, що мав близьку зустріч із двома гуманоїдними прибульцями, які стверджували, що були послані Богом – але бачити їх міг лише він.

Анонім звернувся на Reddit, щоб детально описати свій досвід, який стався 2009-го, коли йому було 19 років.

Дивна зустріч відбулася, коли він вийшов за продуктами і зупинився на пішохідному переході. Зупинившись, чоловік вперше побачив, як він стверджує, двох "голомозих гуманоїдів" – але фізично їх там не було, оскільки він міг бачити їх лише у відображенні вікна автомобіля, що зупинився перед ним.

Побачивши їх, але повернувшись до своєї квартири, він почув те, що описує як "дивний гул", перш ніж голос заговорив до нього і сказав: "Ми слуги Божі".

"Почувши телепатичний голос, ви відчуваєте шок – він запускає інстинкт виживання. Я вивчив шість мов і займаюся кодуванням сім років, тому я розробив метод, щоб перевірити цей голос. Я перемикав мови внутрішньо, щоб побачити, як голос відреагує. Вражаюче, що він розмовляв німецькою вільніше, ніж я вивчив за три роки, виявляв схильність до англійської та боровся з місцевим сленгом. Наша розмова охоплювала різні теми, хоча вони починалися з релігійного вступу, це не було пов'язано з жодною відомою формою християнства. Вони здійснювали контроль над нашою реальністю. Вони познайомили мене з концепцією, яку вони називали "контроль думок". Програма починалася із золотого кола, яке, здавалося, горіло в моїй сітківці без будь-якого видимого джерела світла, а потім починався потік найяскравішого сну в стані повного неспання – як 4K-відео, що транслювалося просто в мій мозок".

Далі він стверджував, що пара навчила його змінювати свій внутрішній монолог, але весь досвід був зроблений телепатично.

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Однак після глибоких сеансів з прибульцями хлопець врешті-решт заснув, чого він не пам'ятає, а прокинувшись, виявив, що двоє голомозих іншопланетян зникли.

Він додав: "Наступні дні я був виснажений. Споживання калорій моїм мозком значно зросло, і я ледве міг піднятися з ліжка перші декілька днів. З часом я цілком звик до цього нового способу мислення".

Нагадаємо, раніше експерт назвав дві величезні перешкоди, які треба подолати іншопланетянам, щоб дослідити Землю. Він стверджує, що це буде не так просто.

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