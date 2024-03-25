Чоловік шокував, вибравшись із резервуара з водою зі зв'язаними руками і ногами – відео

Щоб звільнитися, йому знадобилося трохи більше двох хвилин.

Професійний рятувальник відкрив нову категорію в Книзі рекордів Гіннеса, коли вибрався з резервуара з водою за 2 хвилини і 11 секунд зі зв'язаними руками і ногами.

Книга рекордів Гіннеса оголосила, що ескаполог Ендрю Бассо став першою людиною, яка встановила рекорд за найшвидший час втечі з перевернутого догори дном резервуара зі зв'язаними руками і ногами.

Бассо продемонстрував свої навички на зніманнях італійського телесеріалу Lo Show Dei Record.

На відео видно, як Бассо знімає наручники, звільняє ноги, а потім ламає замок у верхній частині резервуара.

Нагадаємо, зірка Мережі встановив рекорд, запаливши сірники вантузами на грудях. Також він спробував здобути ще один титул.

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