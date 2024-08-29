Чоловік шокував, запам'ятавши 14 000 цифр числа Ейлера: як йому це вдалося

Для відтворення йому знадобилося всього 49 хвилин.

Індієць з дивовижною пам'яттю побив світовий рекорд за кількістю знаків після коми числа Ейлера, які він запам'ятав.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Діпу Ві відтворив 14 000 цифр, значно перевершивши попередній рекорд - 10 122.

Число Ейлера (позначається літерою e) є ірраціональним числом, як і число Пі. Починаючи від 2,71828, цифри йдуть до нескінченності в серії, яка ніколи не повторюється.

33-річному Діпу зав'язали очі і перевірили його вуха перед початком спроби побити рекорд, щоб переконатися, що він не має можливості оманювати.

Під час спроби встановити цей рекорд будь-які помилки або паузи, що перевищують 15 секунд, призводять до дискваліфікації. Діпу не збентежили ці правила, йому знадобилося лише 49 хвилин, щоб згадати всі 14 000 цифр у правильному порядку.

Діпу Ві / Фото: Guinness World Records

Він від дитинства мав здатність легко запам'ятовувати числа, і зараз знає напам'ять понад 500 телефонних номерів.

Одного разу він також встановив національний рекорд, назвавши 2 000 цифр числа Пі швидше, ніж будь-який інший претендент.

Дізнавшись про світовий рекорд Ейлера, він почувався "дуже схвильованим" і почав вигадувати, як його побити.

Використовуючи власний "табличний" метод запам'ятовування, Діпу витратив чотири місяці на підготовку до спроби побиття рекорду.

Він пояснив: "У таблиці 10 стовпчиків і 20 рядків. Я додав по п'ять цифр у кожну колонку, таким чином, у стовпчику з одного повного рядка вийшло 50 чисел. А з 20 рядками на сторінці буде загалом 1 000 цифр. Таким чином, на 14 сторінках я зміг вмістити 14 000 цифр".

Діпу Ві / Фото: Guinness World Records

Від понеділка до четверга він запам'ятовував по 250 цифр на день, а решту три дні тижня використовував для того, щоб закріпити інформацію в пам'яті. Він також записував себе і передивлявся запис, щоб зловити будь-які помилки, яких він припустився.

Діпу зізнався, що дуже тішиться, що тепер має офіційний титул Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, названо найстарішу у світі пляшку коньяку. Вона зберігається в колекції нідерландця.

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