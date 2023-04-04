Чоловік шокував, заваливши газетами свій будинок: через це він спав на вулиці (фото)

У Великій Британії чоловік завалив свій будинок такою кількістю газет, що йому довелося спати у машині на під'їзній доріжці.

Охоронець склав у домі вартістю понад пів мільйона доларів більш ніж 5000 газет. Він більше не міг ходити кімнатами. Про це пише dailystar.co.uk.

Команда з п'яти професійних прибиральників витратила цілу годину, намагаючись пройти через вхідні двері будинку в Брайтоні.

Фото: dailystar.co.uk

На допомогу викликали прибиральника Джо Коула, і, попри очищення від тисяч і тисяч паперів, він вважає, що домовласник уже знову почав збирати газети.

"Я ніколи не бачив, щоб у будинку було так багато всього. У кожному куточку там були газети. У ванній, на кухні, у їдальні, вітальні. Їх було так багато, що вони впали і заблокували його вхідні двері, тому він навіть не міг потрапити до будинку. Вони були на три чверті вищі за стіну. Його будинок коштував пів мільйона, але він спав у своїй машині на під'їзній доріжці. Йому пощастило, що він не застряг усередині. Електрика теж була не дуже хороша, тож це могло викликати пожежу. Це досить небезпечно", - розповів прибиральник.

Фото: dailystar.co.uk

Джо сказав, що він завантажив 3,5-тонний фургон "понад 5000 газет" і витратив на їхню утилізацію понад 1000 доларів.

Також він додав, що чоловік зібрав 300 пар шкарпеток. Коли його запитали, чому, він сказав: "Шкарпеток ніколи не буває надто багато".

Нагадаємо, збоченець у колготках та наручниках ховався у домі жінки перед нападом. Через шість годин він прийшов її ґвалтувати.

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