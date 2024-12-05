Чоловік схуд на 119 кг і приголомшив невпізнанним виглядом – фото до і після

227-кілограмовий чоловік носив сорочку 6XL і не міг ходити, поки один коментар родича все не змінив.

Чоловік, який важив 227 кіло і був настільки великим, що ледве міг ходити, каже, що його родич, зауваживши, що він "занадто великий", підштовхнув його до того, щоб скинути понад половину своєї ваги.

Про це пише New York Post.

28-річний Карлос Рівера розповів, що боровся зі своєю вагою в старших класах школи та коледжі і часто перекушував напівфабрикатами. Незабаром його вага перевищила 227 кг і він намагався втиснутися у свій найбільший розмір XXXXXXL.

Під час сімейного застілля родич показав на Карлоса і сказав: "Боже, який він великий", і йому стало так соромно, що він вирішив зробити собі операцію на шлунку, щоб схуднути.

Карлоса прооперували 14 листопада 2020 року і це допомогло йому схуднути на 45 кілограмів, але він почав "панікувати", коли через дев'ять місяців припинив втрачати вагу.

Карлос Рівера до і після схуднення / Фото: SWNS

На День Подяки 2023 року Карлос також вирішив переглянути свій раціон – відмовився від їжі на винос, закусок і газованих напоїв.

Відтоді він схуд ще на 50 – загалом втратив 119 кг – і відвідав спортзал 200 разів.

Карлос перейшов від розміру XXXXXXL до XL і тепер важить 108 кіло.

Карлос Рівера до і після схуднення / Фото: SWNS

Рівера, ветеринарний фельдшер з Бостона, штат Массачусетс, США, розповів: "Я відчував сильний біль і не міг ходити. Зараз я почуваюся чудово, ні про що не шкодую. Мої стосунки з друзями стали кращими – я хочу тусуватися, хочу піти випити. Кожен аспект мого життя змінився. Я перейшов на дефіцит калорій і ходив до спортзалу п'ять разів на тиждень. Лише цього року я був у спортзалі 200 разів".

Він сказав, що його життя змінилося, і він став більш впевненим у собі завдяки схудненню: "Коли ти важиш 227 кг і заходиш до кімнати, ти відчуваєш, що люди дивляться на тебе і засуджують. Я отримував багато негативної уваги, але тепер моя впевненість у собі шалена. Коли ти втрачаєш стільки ваги, ніщо не може тебе зупинити. Багато людей хочуть поговорити зі мною і зробити мені комплімент. Я зміг так сильно вирости в своїй роботі, і мені запропонували безліч можливостей".

Карлос Рівера до і після схуднення / Фото: SWNS

Карлос записався на підтяжку живота на лютий 2025 року, щоб прибрати 9 кілограмів зайвої шкіри.

Він сказав: "Це спричиняє сильний біль у спині, мені доводиться носити компресійні сорочки, і вони роблять свою справу. Я маю чудовий вигляд і чудово почуваюся, але в мене є людське бажання почуватися добре, коли я дивлюся на себе в дзеркало. Хоча моя в'яла шкіра нагадує про всю важку роботу, вона у мене вже півтора року. Я готовий позбутися цього і почати все з чистого аркуша".

Нагадаємо, жінка зі зростом 157 см зробила операцію з подовження ніг та похизувалася фото до і після. Вона заплатила тисячі доларів за болісну процедуру та розповіла про відновлення.

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