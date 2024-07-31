Чоловік схуд на 90 кг та назвав чотири секрети успіху – відео до і після

Зараз його просто не впізнати.

Чоловік, який важив понад 180 кг, розсекретив, як йому вдалося скинути зайву вагу.

Про це він розповів Today.

Ніколас Гарратт, якому зараз 19 років, завжди боровся зі своєю вагою. Він почав їсти нездорову їжу і фастфуд у 5 років, і ця звичка призвела до того, що з роками він набирав зайві кілограми.

Стикнувшись із безперервними знущаннями в школі, мешканець Великої Британії зрадів карантину через пандемію.

"Я відчув полегшення, коли стався COVID, тому що мені не довелося виходити з дому", - сказав він виданню. "Я міг просто сидіти вдома і не бачити людей. Я виходив лише вночі, коли стемніло".

Підданий знущанням з боку однолітків і почуваючись "виродком, монстром", Гарратт намагався відволіктися, об'їдаючись і вживаючи алкоголь. Ледве здатний без болю пройти квартал, він звернувся до лікаря, щоб той допоміг йому впоратися з тривогою – йому сказали, що у нього є ризик серцевого нападу.

Ніколас Гарратт / Фото: instagram.com/nicolasgarratt

Вирішивши змінитися, Гарратт експериментував із голодуванням. Однак втрата ваги без збільшення м'язової маси не заспокоїла його ненависті до себе: "Я був дуже незадоволений. Я думав: "Я робив усе це даремно. Який у цьому сенс?". Я схуд, а під цим – просто потворна людина, якою я все одно не хочу бути".

Змінивши свій підхід до схуднення, Гарратт припинив голодування і в січні 2023 року пішов до спортзалу, піднімаючи вагу і дотримуючись багатогодинних щоденних прогулянок на свіжому повітрі або на біговій доріжці.

Зараз він схуд до 89 кг і тепер хоче допомагати іншим.

Британець поділився своїми чотирма порадами щодо схуднення.

Підраховуйте калорії

Гарратт вважає, що дієти є вторинними щодо підрахунку калорій. Він прагне до 1400 калорій на день, що може бути достатньо для задоволення потреб деяких людей.

Його відданість підрахунку калорій має певну наукову підтримку. Дослідження, опубліковане минулого року в Журналі Американської асоціації серця, показало, що підрахунок калорій є більш ефективним способом позбутися небажаних кілограмів, ніж голодування протягом певних періодів.

Гарратт каже, що він також виявив, що додавання овочів і салату до кожного приймання їжі допомогло йому почуватися більш ситим і задоволеним, зберігаючи при цьому дефіцит калорій.

Вуглеводи – це не зло

Хоча ті, хто дотримується дієти, часто критикують вуглеводи, Гарратт підкреслює, що вони не є злом і, насправді, є необхідним паливом для тренувань.

Ця порада перегукується з порадами дієтологів, які вважають, що тренування слід починати з вуглеводів, щоб підтримувати енергію та максимізувати ефективність.

Використовуйте спеціальні застосунки

Гарратт завдячує застосунку для фітнес-трекінгу MyFitnessPal за те, що він допоміг йому досягти своїх цілей у сфері здоров'я.

Фізичні вправи – це лише засіб, який допоможе вам подолати дефіцит калорій

Гарратт називає зміну мислення найбільшим фактором, що сприяв його досягненням. Він заохочує інших до залізної рішучості: "Навіть коли у вас немає мотивації займатися фізичними вправами, ви все одно можете бути рішуче налаштовані піти до спортзалу".

Він сподівається, що його фітнес-подорож надихне інших на зміни і, що ще важливіше, на те, щоб не здаватися, попри невдачі: "Ви можете зазнати невдачі 100 разів, але це не буде справжньою подорожжю, якщо ви не підніметеся. Рішучість – це те, що змушує вас підніматися".

Нагадаємо, чоловік, якому відмовляли жінки, схуд на 116 кг і шокував невпізнанним виглядом. Він став особистим фітнестренером після того, як скинув зайву вагу.

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