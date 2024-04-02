Чоловік сіамської близнючки намагається з'ясувати, скільки у нього насправді дітей: фото, подробиці

На нього подали позов про визнання батьківства.

Чоловік сіамської близнючки Еббі Генсел, про весілля яких стало відомо лише нещодавно, став жертвою позову про визнання батьківства, поданого іншою жінкою після їхнього одруження.

Про це повідомляє New York Post.

Резонансний позов був поданий у жовтні 2023 року, майже через два роки після того, як 34-річний медик Джошуа Боулінг і Еббі таємно одружилися в листопаді 2021 року.

Справа про батьківство була подана колишньою дружиною Боулінга, 33-річною Аннікою Боулінг, проти Джошуа та іншого відповідача, Гевіна Ватнсдаля, до суду штату Міннесота.

Судові записи свідчать, що "звіт про генетичну експертизу" був внесений до справи лише декілька тижнів тому – 7 березня 2024 року, але деталі та результати не є загальнодоступними.

Джош та Анніка / Фото: Annica Bowling/Facebook

Анніка і Джошуа, які одружилися 2010 року, мають спільну доньку, восьмирічну Ізабеллу, над якою вони мають спільну опіку, згідно з судовими документами, отриманими The Post.

У цих документах зазначено, що вона є їхньою єдиною "спільною" дитиною, народженою під час шлюбу.

Колишня дружина Джоша / Фото: Annica Bowling/Facebook

Пара розлучилася у квітні 2019 року, і Анніка народила ще одну доньку наприкінці 2020 року, і якій зараз три роки.

Цілком можливо, що це та дитина, батьківство якої зараз оскаржується, але наявні судові документи не дають цього зрозуміти, оскільки вона є неповнолітньою.

Ні Анніка, ні Джошуа, ні Гевін, ні близнючки Генсел поки що не відповіли на запити видання про коментарі.

Еббі та Бріттані з Джошем / Фото: Heidi Bowling / Facebook

У документах про розлучення Анніки і Джошуа від 2022 року молодша дочка називається "зведеною сестрою Ізабелли".

Джошуа і близнючки мають близькі стосунки з Ізабеллою, яка була гостею на весіллі і з'являється на багатьох фотографіях в соціальних мережах з обома сторонами своєї сім'ї. На декількох фотографіях видно, як Еббі, тепер її мачуха, і Бріттані сміються з маленькою дівчинкою і обіймають її.

Нагадаємо, сіамські близнючки відповіли на хейт щодо весілля з військовим. Багато юзерів гнівно висловилися щодо їхнього союзу.

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