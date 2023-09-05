Чоловік скасував побачення через вбрання своєї дівчини: що вона одягнула

Чоловік розповів, як скасував побачення після того, як йому не сподобалося вбрання дівчини.

Як поділився користувач на Reddit, його запросили на вечірку до бізнес-клієнта і він вирішив взяти із собою дівчину Кейт. Пара зустрічалася всього декілька тижнів.

Обраниця підібрала образ, сфотографувалася та надіслала світлину бойфренду. Втім, вибір вбрання його неабияк обурило.

"Ця сукня була дуже відвертою і показувала всю її фігуру, за винятком сосків. Вона також була дуже короткою. Я маю на увазі, що це те, що я очікував бачити на стриптизерці. Я сказав їй обрати іншу сукню і що вона не може одягнути її на захід, тому що існують певні стандарти. Вона сказала, що це її тіло, і вона може носити все, що вона хоче. Я сказав, що або одягаєш щось інше, або я тебе не беру. Вона сказала: круто, тоді не бери мене", - поділився чоловік.

У результаті, він запросив на зустріч іншу дівчину, Лізу.

"Ми чудово провели час. Наступного дня Кейт назвала мене недоумком за те, що я кинув її і пішов із кимось іншим. Я сказав їй, що пішов би з нею, але вона мене не послухала. Кейт сказала, що я не маю юрисдикції над її вибором сукні і що мені слід було взяти її в цій сукні, тому що вона додає їй впевненості. Для мене це немає сенсу", - додав він.

Чоловік запитав у користувачів, чи правильно він вчинив. У відповідь вони підтримали його:

Це її тіло, і вона може носити те, що хоче. Але ви можете відмовитись брати її на вечірку, бо її вбрання погано на вас позначиться на робочому заході

Хоча це її тіло і вона має право одягатися так, як хоче, для вечірок також існують відповідні стандарти. Оскільки для вас це була робоча вечірка, ви самі вирішували, що було б доречним для вашого побачення. Це був її вибір – погодитись чи не піти

Цей захід для бізнес-клієнтів. Якщо вона не вміє для цього професійно одягатися, я б її теж не взяв

Нагадаємо, жінка з розладом множинної особистості відверто розповіла про своє життя. Вона має 93 альтери.

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