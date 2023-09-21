Чоловік скасував весілля через сестру нареченої: що вона зробила

Чоловік скасував весілля після того, як сестра його нареченої обурила своїм вчинком.

Про це пише Mirror.

А усе через його бороду. Чоловік був розлючений, коли прокинувся від того, що майбутня родичка на ім’я Саллі голила йому бороду, поки він спав. Він вісім років відрощував волосся на обличчі і відчував, що його особистий простір був порушений.

Він пояснив, що, хоча він і його наречена Лексі були "щасливо" заручені протягом минулого року, їхні стосунки завжди ускладнювалися через її сестру. Це тому, що вони постійно розповідали одна одній все, зокрема, особисті подробиці дитинства нареченого. Після сварки через бороду, що закінчилася розбитим келихом, чоловік прокинувся і виявив, що дівчина тримає бритву біля його обличчя.

Наречений завжди відчував, що вона завжди недолюблювала його, оскільки вона майже не розмовляла з ним. Він також сказав, що іноді йому здавалося, що стосунки сестер були владними. Все дійшло до апогею якось уночі, коли чоловік та його кохана почали сперечатися через його "дуже густу" восьмирічну бороду. Майбутня наречена вийшла після того, як їй сказали, що борода залишиться на місці, і на виході розбила келих з вином та тарілку.

"У результаті я заснув на дивані і прокинувся близько 4 ранку від того, що Саллі з бритвою намагалася поголити мені бороду, тому я відштовхнув її від себе. Потім Лексі побігла перевірити Саллі, поки я дивився на себе в дзеркало, потім я пішов нагору і зібрав сумку, поки Лексі кричала на мене за те, що завдав шкоди Саллі. Я сказав, що весілля скасовується, вийшов з дому і проїхав годину до будинку моїх батьків, де я зупинився після інциденту", - розповів він.

Згодом Саллі написала йому повідомлення, в якому вона заявила, що наречений вчинив егоїстично через те, що не зголив бороду.

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"Я їй не відповів. Моя сім'я думає, що мені слід розірвати стосунки, але її сім'я сказала, що мені слід просто зголити все це і рухатися далі. То що мені робити і чи помиляюся я?" - поцікався він у користувачів Reddit.

Потім він надав декілька додаткових подробиць, пояснивши, що в наступні дні отримав безліч повідомлень від своєї колишньої, в яких вона благала його не йти і стверджувала, що вона вагітна. Після отримання безлічі SMS із твердженнями про те, що колишня партнерка намагалася накласти на себе руки, пізніше було підтверджено, що жінку помістили до психіатричного відділення на два тижні.

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Добре. Отже, дозвольте зрозуміти це правильно. На вас напали, і ви запитуєте, чи неправі ви, що не хочете одружитися? Ні ви не праві

Чоловік оновив повідомлення, сказавши, що він вдячний людям за підтримку, і сказав, що скасував весілля і про всяк випадок попросив слюсарів поміняти замки в їхньому будинку.

Він додав: "Гроші за місце проведення весілля не можуть бути повернені, але за нього у будь-якому випадку мали сплатити її батьки, тож мене це не хвилює. Я також зв'язався зі своїми адвокатами".

Нагадаємо, жінка показала відео, як заскочила коханого-зрадника на гарячому. Вона підозрювала його у невірності.

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