Чоловік скасував весілля дорогою до церкви через колишнього коханої: що сталося (фото)

Попри благання, він був непохитним у своєму рішенні.

Нігерієць скасував своє весілля після того, як побачив, що його наречена листується зі своїм колишнім дорогою до церкви.

Про це пише GhPage.

Свідком скандалу став чоловік на ім'я Іньєне Удо. Він розповів, що наречена благала обранця не скасовувати весілля, мовляв що нічого серйозного в листуванні з ексом не було.

Втім, наречений був непохитний, оскільки боявся за їхнє майбутнє.

Чоловік скасував весілля перед вінчанням / Фото: Facebook

За його словами, причиною розірвання шлюбу є те, що чоловік переконаний, що його дружина зраджуватиме його зі своїм колишнім.

Нагадаємо, хлопець кинув свою дівчину одразу після освідчення. Він пояснив, що саме йому не сподобалося.

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