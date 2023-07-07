Чоловік скасував весілля після того, як на заручинах викрили пікантну кар'єру нареченої

Наречений скасував весілля після того, як дізнався про кар'єру своєї майбутньої дружини.

Історія була опублікована на Reddit, передає dailystar.co.uk.

Жінка пояснила, що на вечірці з нагоди заручин брата її чоловіка "вибухнуло пекло", коли вона сказала нареченому, що він "неупереджений" щодо одруження з коханою, яка має секретний обліковий запис на OnlyFans.

"Ну, очевидно, її наречений не знав про її OnlyFans, так що ви можете уявити всю драму, яка виникла між ними", - написала вона.

Жінка сказала, що наречена пішла з вечірки у сльозах.

"Він спробував піти за нею, але його брат зупинив його і сказав, що вся ця ситуація - його провина за те, що він привів мене на вечірку. Він та його мама розізлилися на мене", - додала вона.

У результаті гостя також пішла додому. Її чоловік, наречений та його сім'я звинуватили її у тому, що вона все зіпсувала.

Втім, сама вона не думає, що це її провина. За словами оповідачки, "нічого б не сталося", якби наречена відкрито розповіла про свою роботу, а не приховувала це.

Нагадаємо, що не можна одягати гостям на весілля. Відмовтеся від цих трьох кольорів.

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