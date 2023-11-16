Чоловік скинув 36 кг завдяки м'ясній дієті: фото до і після

Чоловік похизувався, що за рік схуднув на 36 кг, не рахуючи калорії та вживаючи усе, що він хотів.

Про це пише Newsweek.

Браян Новіцкі дотримувався дієти на основі м'яса. Так, за перші чотири місяці він скинув 29 кг.

Усе розпочалося навесні 2022 року, коли він втомлений сидів на дивані, відчуваючи біль в усьому тілі. У нього виникали загострення в колінах чи кісточках, які тривали один-два тижні. Біль був настільки сильним, що він не міг ходити.

Також він страждав на стан, який називається фібриляцією передсердь, який впливає на нормальний синусовий ритм серця.

"Я знав, що мені потрібно схуднути, і мені потрібно було зробити це якнайшвидше. Я хотів бути впевненим, що зможу побачити, як троє моїх дітей виростуть і заведуть своїх дітей. Я хотів мати нагоду забезпечити свою сім'ю. Але з огляду на шлях, яким я йшов, я не був упевнений, що це станеться. І це стало моїм "чому", - поділився він.

Спершу Браян спробував кето-дієту та вивчав інші низьковуглеводні дієти. Втім, вони не дали бажаних результатів. У липні він перейшов на "дієту хижака".

"Я не їм овочі, фрукти та інші вуглеводи. Я переважно їм яловичину, трохи яєць та бекону. Іноді я їм курячі крильця або курячі стегна, а також свинину. Я не використовую ніяких олій з насіння і готую їжу або на жирі бекону, або на вершковому маслі. Типовий день їжі для мене складається з стейку близько полудня, а потім декількох котлет для гамбургерів з яловичиною (без булочки) та яєць або бекону. Зазвичай я з'їдаю близько кілограма м'яса на день", - зазначив він.

Браян Новіцкі до і після схуднення / Фото: Newsweek

До початку листопада він скинув майже 30 кіло. Протягом наступних декількох місяців втрата ваги сповільнилася, оскільки він досягнув більш здорової ваги. Але користь для здоров'ю була помітною.

"Я приймаю ліки від артеріального тиску понад 20 років. Хоча я досі приймаю ліки, дозування знизилося до мінімального, призначеного рецептурою, і мій кров'яний тиск під контролем. У мене також не було епізодів фібриляції типу А вже понад 14 місяців, і зовсім нещодавно мені припинили виписувати ліки. Мій лікар також задоволений моїм прогресом. До переходу на м'ясоїдну дієту мій рівень тригліцеридів (тип жиру в крові) становив 273 міліграми на децилітр, що дуже багато. Нині їх 107, у межах норми. Мій рівень холестерину також покращився. Моя печінка та нирки функціонують чудово, і це найкращі показники, які я коли-небудь бачив в аналізі крові", - поділився Новіцкі.

Чоловік вважає, що ця дієта врятувала йому життя. Він більше не страждає на біль у спині, артрит та біль у суглобах. Браян відчуває більше енергії та завжди у хорошому настрої.

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