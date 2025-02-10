Чоловік складав іспит із водіння за допомогою дрона: що він вигадав і чим це закінчилося

У Китаї заарештували чоловіка, який допомагав іншій людині скласти іспит із водіння за допомогою дрона.

Про це пише SCMP.

Чоловік на прізвище Лі був затриманий поліцією в провінції Ганьсу.

Лі розташувався поза зоною водіння, щоб керувати дроном, який пролітав над цією територією і відстежував маршрут Янга на основі зображень, надісланих дроном.

Він попереджав Янга за допомогою бездротового обладнання, якщо той робив якісь помилки під час водіння.

Лі сказав Янгу вставити навушник у вухо і надіти Bluetooth-приймач, замаскований під намисто.

Їхню схему викрила поліція, коли правоохоронець почув незвичний звук із машини Янга, коли Лі давав йому вказівки керувати автомобілем.

Невідомо, чи був покараний Янг. Лі взяв з нього 1800 юанів (250 доларів США) за послугу з обману на тесті.

Нагадаємо, чоловік став першою людиною, засудженою за керування дроном у нетверезому стані. П'яний чоловік спричинив хаос на заході класичних автомобілів.

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