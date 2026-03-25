Чоловік склав теоретичний іспит з водіння після 9 років і 139 спроб

У місті Тарнув, Польща, місцевий мешканець привернув увагу своєю наполегливістю: він зміг скласти теоретичний іспит з водіння лише з 139-ї спроби після дев’яти років невдач.

Про це пише TVP World.

У Польщі, як і в більшості європейських країн, кандидати спочатку повинні скласти комп’ютерний теоретичний тест, і лише після цього допускаються до практичного іспиту. Зазвичай для успішного результату достатньо 1–3 спроб, однак цей випадок став винятком.

Про незвичайну історію повідомив місцевий центр дорожнього руху. За їхніми даними, чоловік намагався скласти іспит від 2017 року і витратив близько 1 800 євро на екзаменаційні збори.

Директор центру Павел Гургуль підкреслив наполегливість кандидата: «Ця людина не здалася і продовжувала складати іспит. Це свідчить про те, що водійське посвідчення для неї дуже важливе».

За словами Гургуля, причиною численних невдач стала неправильна підготовка.

«Він користувався демоверсією тестів, яка не охоплювала всі можливі питання», — пояснив він.

Після переходу на повну версію навчальної програми ситуація почала змінюватися: «Він поступово втрачав менше балів і зрештою зміг скласти іспит», — додав директор.

Тепер чоловік готується до наступного етапу — практичного іспиту. Якщо він не складе його, доведеться знову проходити теоретичний тест.

Попри приголомшливу кількість спроб, цей випадок не є рекордом. Польські ЗМІ повідомляли про водія з міста Пйотркув-Трибунальський, який складав теоретичний іспит 163 рази протягом 17 років.

