Чоловік скоїв сексуальне насильство у громадському туалеті і визнав себе жінкою

Нападника засудили до 16 місяців ув’язнення і заборонили навіть вештатися біля жіночих туалетів.

У Британії ув’язнили чоловіка, який заявив, що ідентифікує себе як жінку, намагаючись виправдати скоєне ним сексуальне насильство в туалеті на залізничній станції.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зловмисник 39-річний Іен Буллок напав на жінку на залізничній станції Бірмінгем Нью-Стріт вранці 21 березня 2022 року. Жертва мила руки, коли до жіночої вбиральні зайшов нападник, одягнений в жилет підвищеної видимості.

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Після того, як жінка вийшла з кабінки, чоловік підійшов до неї та нахилився, перш ніж скоїти сексуальне насильство. Жінка почала чинити опір Буллоку, і він мовчки пішов. Зловмисник спробував замаскуватися, знявши жилет і одягнувши шапку-біні.

На місце інциденту була викликана британська транспортна поліція, яка й затримала нападника на місці події.

Під час допиту в поліції Буллок стверджував, що причиною його перебування в жіночому туалеті було те, що він ідентифікував себе як жінку.

12 грудня 2022 року Магістратський суд Бірмінгема визнав Буллока винним у сексуальному насильстві. А 7 лютого 2023 року в Коронному суді Бірмінгема зловмисника засудили до 16 місяців ув’язнення.

"Буллок – небезпечна особа, яка навмисно змінила свій одяг того ранку, щоб тинятися в жіночих туалетах непоміченим і здійснити цей мерзенний, заздалегідь обдуманий напад на жертву в місці, де вона мала повне право почуватися в безпеці", – розповів слідчий Іен Райт.

Він також відзначив хоробрість жертви, яка зчинила спротив Буллоку та повідомила про інцидент персоналу станції; Тож поліцейські змогли швидко прибути та заарештувати нападника на місці події.

Зауважимо, що Буллок також отримав 10-річний наказ про запобігання сексуальним заподіянням шкоди і зобов’язаний зареєструватися в реєстрі сексуальних злочинців на той самий період. Згідно з умовами наказу, злочинцю забороняється входити до жіночих туалетів або вештатися біля них, а також носити будь-який тип куртки високої видимості, окрім як для законної роботи або коли це потрібно у транспорті.

Нагадаємо, в Індії 39-річний вчитель зґвалтував 12-річну дівчинку та інсценував власний похорон, аби не бути покараним. Однак мама жертви викрила брехню зловмисника.

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