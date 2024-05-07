"Чоловік-слон": історія життя людини з найбільшою в світі пухлиною на обличчі (відео)

Йому важко рухатися, їсти і навіть спати.

Китаєць Хуан Чункай мав найбільшу в світі пухлину на обличчі, яка важить 25 кг.

Історію "чоловіка-слона" пригадало видання LAD Bible.

Вважається, що 47-річний чоловік має найгірший зафіксований випадок нейрофіброматозу, який коли-небудь бачили лікарі в усьому світі, через що йому важко рухатися, їсти і навіть спати.

Нейрофіброматоз належить до низки рідкісних генетичних захворювань, які спричиняють надмірний ріст клітин, що призводить до набряків, пухлин і пухлин, які ростуть хаотично – і у випадку Хуана це захворювання вразило насамперед його обличчя.

Але, попри тривожний вигляд пухлин, вони не є раковими чи заразними.

Незвичайні новоутворення вперше почали з'являтися, коли Хуану було лише чотири роки, коли його батьки помітили, що за вухами у нього почали з'являтися шишки.

Його відвезли до місцевої лікарні в провінції Хунань на півдні Китаю, де йому поставили діагноз нейрофіброматоз, але про медичне втручання не йшлося.

Його сім'я не могла дозволити собі оплатити складну операцію з видалення пухлин, а лікарі також порадили, що хірургічне втручання було б надто ризикованим. Замість цього пухлину Хуана залишили, щоб вона збільшилася в розмірах.

Раніше чоловік розповідав, як пухлина стала настільки великою, що він був змушений притримувати свій "величезний і важкий" наріст, коли ходив, а тиск на хребет також сповільнював його ріст.

Згідно з повідомленнями, це означало, що Хуан виріс лише до 122 см і став горбатим.

Його мама, Хе Баохуа, розповіла в програмі TLC Body Bizarre: "Вони ставали все більшими і більшими з кожним роком, поки не почали звисати".

У віці 31 року пухлина на обличчі "чоловіка-слона" важила приголомшливі 25 кг і звисала йому до пояса.

Коли новина про його виснажливий стан облетіла весь світ і спричинила медіа-цирк, китайський уряд нарешті втрутився, запропонувавши допомогу Хуану.

Хірурги онкологічної лікарні Фуда в Гуанчжоу вирішили спробувати видалити або принаймні зменшити розмір пухлини і дивом позбулися 15 кг пухлини з правого боку обличчя під час першої операції в липні 2007 року.

У січні 2008 року Хуан знову ліг під ніж, щоб видалити ще 4,5 кг тканини з пухлини.

Головний лікар лікарні Фуда, Ву Бінхуї, розповів про незвичайний випадок: "Я був шокований, я ніколи не бачив пухлини такого розміру, як у Хауна, на людському тілі. Я був повністю приголомшений. Пухлина була величезна і повна крові. Вона могла витекти, коли її розрізати".

Але після складних операцій, які проводилися чотири рази протягом семи років, медикам дивом вдалося зменшити розмір пухлини на цілих 21 кг.

Говорячи про успішну операцію, його мама сказала: "Я думаю, що його обличчя стало меншим і тоншим, і ми такі щасливі, що його життя стало легшим і щасливішим".

Хуан додав: "Я почуваюся дуже добре, цього разу моє обличчя має ще кращий вигляд – набагато світліше, і мені легше їсти. Я сподіваюся, що зможу знайти роботу і заробити трохи грошей – я буду допомагати керувати нашим місцевим магазином. Я вже не маю такий страшний вигляд, як раніше, моя пухлина стала набагато меншою".

Як повідомляється, Хуана засипали пропозиціями долучитися до "фрік-шоу" в Китаї протягом багатьох років, але він відмовлявся.

"Чоловік-слон" пояснив, що в шкільні роки йому вистачало небажаних поглядів і образливих коментарів у його бік, тому останнє, чого він хотів – стати публічним видовищем.

Насправді, нескінченні знущання, які він терпів, призвели до того, що він кинув школу всього через кілька років після того, як почав навчання у віці восьми років.

Друзі сім'ї говорили, що люди з села "боялися бачити його на вулиці", а Хуан згадував, як діти в його класі насміхалися з нього через його зовнішній вигляд.

Він зі сльозами на очах розповів про це Bizarre Bodies: "Вони всі сміялися, і мені було боляче від їхніх слів, тому я кинув школу".

Хуан кинув навчання у 12 років, всього через чотири роки після того, як пішов до школи, бо йому набридло, що однокласники називали його "слоном".

Останні новини про Хуана свідчать про те, що новоутворення, схоже, почали повертатися, але численні операції дозволили йому вести відносно нормальне життя.

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