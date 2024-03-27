Чоловік спантеличив історією про свого батька-серійного вбивцю: "Завжди був добрим до мене"

Моторошне зізнання чоловіка про свого батька-серійного вбивцю змусило багатьох людей замислитися над тим, чи може він піти тим же шляхом у своєму житті.

У тривожному дописі на Reddit анонім описав, як його покійний батько був "напіввідомим" у своїй місцевості наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років як вбивця.

Він каже, що його батько був "добрим до нього 70% часу" і завжди забезпечував сім'ю. У повідомленні йшлося: "Мій батько помер просто перед Новим роком. Він помер з природних причин, перебуваючи у в'язниці і відбуваючи довічне ув'язнення. Його наступне слухання про умовно-дострокове звільнення було менш ніж через рік, але він страждав на рак легень (курець), а також отримав травму стегна в жовтні минулого року, яка в 70 років може призвести до ускладнень. Мій батько був годувальником сім'ї з трьома дітьми, моя матір ніколи не працювала. Він оплатив весілля моєї сестри. Він заплатив за брекети та стоматологічну роботу мого брата з власної кишені".

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Після його смерті сестра відмовилася йти на похорон, заявивши, що не хоче асоціюватися з таким монстром. Однак син сприйняв це як серйозну образу для батька і заявив, що вона повинна була віддати йому шану, особливо тому, що він оплатив її весілля.

Шукаючи поради в Інтернеті, він додав: "Я дуже злий через це. Я розумію, що вона доросла людина, але я також відчуваю, що вона поводиться по-дитячому, надто драматично і надзвичайно образливо не лише для мене, але й для моєї літньої матері, яка втратила волю до життя. Я хочу сказати їй, щоб вона повернула гроші, які монстр заплатив за її весілля, якщо вона так думає".

Однак замість того, щоб дати йому пораду, як впоратися з цією ситуацією з сестрою, багато користувачів поставили під сумнів спосіб мислення чоловіка.

Ця людина, здається, химерно пишається тим, що її батько був убивцею в прямому сенсі слова

Він боготворив його і пишається тим, що не відчуває співчуття. Чувак буде щонайменше таким же мерзенним, як і його тато

Я намагався бути неупередженим, поки не побачив "напіввідомий як вбивця", і я шокований. Що?

Нагадаємо, ув'язнений вбивця втік із тюрми, переодягнувшись у жінку. Його з коханою, яка принесла одяг, досі не спіймали.

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