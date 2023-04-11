Чоловік спантеличив Мережу роликом, де випадково помітив політ "янгола" - відео

Тепер він думає, що це може бути його покійний батько.

Британець Роберт Менсфілд вважає, що він помітив "янгола" на камері свого дверного дзвінка.

Про це пише ladbible.com.

Чоловік зізнався, що був шокований, побачивши кадри, на яких його партнерка Стефані Скотт та їхній син Оскар повертаються додому з прогулянки зі своїм собакою минулого місяця. Коли мати і син підходять до дверей зі своїм домашнім улюбленцем Кло, у темряві з'являється маленька біла мітка і пливе вгору, поки не зникає.

33-річний Роберт переконаний, що те, що він побачив на кліпі, було "літаючим янголом", і каже, що у ролику можна навіть побачити його крила.

Чоловік вважає, що "янгол", якого він помітив, спостерігає за ними і може бути духом його батька Міка, який помер, коли Роберту було лише 14 років.

"Останнім часом у нас був складний період, тому, побачивши щось подібне, ви думаєте, що хтось там доглядає за вами. Ми завжди говоримо, що мій тато — янгол-охоронець моїх дітей, тож бачити щось подібне дуже приємно. Можливо це він. Я ніколи раніше не стикався з чимось подібним, це було приголомшливо і втішало нас. Коли Стефані показувала мені, вона запитала, чи це ангел, бо видно, як ляскають крилами. Я сказав їй, що цього не може бути, тому що я не дуже вірю в подібні речі, але коли я вивчив це, я був дуже здивований і зрозумів, що це дійсно може бути щось", - поділився він.

Від моменту публікації кліпу він зібрав понад 50 000 переглядів. Втім, думки користувачів розділилися: деякі люди думають, що відбувається щось потойбічне, а інші кажуть, що це набагато менш містичне відображення від Оскара.

"Люди казали, що це відображення на пальті, і я провів невелике дослідження. Він носив це пальто багато разів, і нічого подібного не з'являлося на камері дзвінка. Якщо придивитися, то світло стає яскравим, а потім, коли воно зникає, тьмяніє. Це не може бути відображенням", - прокоментував Менсфілд.

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