Чоловік спантеличив, що їсть один шматок сиру протягом 10 років: який він має вигляд (фото)

Якщо одні люди закликали негайно викинути його, то інші запевнили, що все гаразд.

Чоловіка попередили про серйозні наслідки для здоров'я після того, як з'ясувалося, що він зберігав один шматок сиру пармезан протягом десяти років.

Користувачка Reddit поділилася відповідним знімком, де видно вкритий шарами плісняви сир: "Мій вітчим зберігає один і той самий шматок пармезану вже понад 10 років".

Коли вона тримала сир, сидячи за обіднім столом, його гордий власник сидів навпроти і пив чай, імовірно, зі стружкою свого зрілого делікатесу на верхівці. Жінка зізналася, що так і не змогла набратися сміливості, щоб спробувати його самій.

Один із користувачів запитав, як цій людині вдавалося так довго зберігати свій сир. "Він пакує це у вакуумі?" - запитав він. "Загорнути у фольгу? Заморозити? Хочу знати, як він зберігає його так довго".

"Просто загорніть у просту фольгу", - відповіла жінка, спонукаючи інших закликати у жодному разі не їсти його.

Однак, інші юзери стверджували, що практика вживання в їжу старого пармезану не є такою вже проблемою. "У мене був шматок сиру пармезан, який пролежав у холодильнику невідомо скільки часу", - пояснив чоловік. "Напевно, декілька років. Був загорнутий у паперовий рушник та фольгу, не мав цвілі, добре пахнув, але хоч убий, він був настільки твердим, що його неможливо було натерти на тертці. У результаті я поклав його до бульйону, щоб надати аромату, а потім викинув."

Друга людина додала: "Такий сорт сиру легко зберігається протягом багатьох років. Його витримують (наприклад, без охолодження, в кімнаті) не менше року, перш ніж навіть продадуть. А потім зберігають ще багато років. 10 – це трохи перебір, але його можна з'їсти. Я просто здивована, що його ще не з'їли.

Тим часом експерт із сирів зазначив: "Як правило, чорний колір — єдиний колір плісняви, який небажаний для сиру, все інше зазвичай гаразд. Так що в цьому випадку я відмовився б, хоча цілком нормально просто зрізати плісняву, а залишок можна буде безпечно їсти".

Нагадаємо, модель відкусила язик бойфренду під час "останнього поцілунку" після того, як він її покинув. Її заарештували після міжнародного полювання.

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