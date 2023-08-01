Чоловік спантеличив татуюванням у вигляді трусів Calvin Klein – фото

Він похизувався, показавши результат.
Чоловік похизувався своїм дивакуватим тату у вигляді популярних трусів від Calvin Klein.
Нижче живота він набив сірі боксери з написом бренду на резинці. Світлиною користувач поділився на Reddit та прокоментував її так: "Нічого між мною та моїми Calvins".
Так він процитував слова Брук Шільдс у рекламі джинсів Кальвіна Кляйна 1981 року: "Ви хочете знати, що між мною і моїми Кельвінами? Нічого".
У коментарях юзери не змогли не поділитися своїми думками щодо побаченого.
- Щоразу, коли цей чоловік насправді носитиме спідню білизну, люди будуть дивитись на те, що він робить двічі
- Як ви гадаєте, це просто пояс, чи у нього на сідницях витатуйована ціла пара нижньої білизни?
- Спасибі, я ненавиджу це
Нагадаємо, жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила на лікті.
Читайте також: