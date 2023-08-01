Чоловік спантеличив татуюванням у вигляді трусів Calvin Klein – фото

Чоловік похизувався своїм дивакуватим тату у вигляді популярних трусів від Calvin Klein.

Нижче живота він набив сірі боксери з написом бренду на резинці. Світлиною користувач поділився на Reddit та прокоментував її так: "Нічого між мною та моїми Calvins".

Так він процитував слова Брук Шільдс у рекламі джинсів Кальвіна Кляйна 1981 року: "Ви хочете знати, що між мною і моїми Кельвінами? Нічого".

Тату у вигляді боксерів Calvin Klein / Фото: reddit

У коментарях юзери не змогли не поділитися своїми думками щодо побаченого.

Щоразу, коли цей чоловік насправді носитиме спідню білизну, люди будуть дивитись на те, що він робить двічі

Як ви гадаєте, це просто пояс, чи у нього на сідницях витатуйована ціла пара нижньої білизни?

Спасибі, я ненавиджу це

Нагадаємо, жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила на лікті.

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