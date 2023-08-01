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Чоловік спантеличив татуюванням у вигляді трусів Calvin Klein – фото

Чоловік спантеличив татуюванням у вигляді трусів Calvin Klein – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1579
Час на прочитання
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Чоловік спантеличив татуюванням у вигляді трусів Calvin Klein – фото

Тату у вигляді боксерів Calvin Klein / Фото: reddit

Він похизувався, показавши результат.

Чоловік похизувався своїм дивакуватим тату у вигляді популярних трусів від Calvin Klein.

Нижче живота він набив сірі боксери з написом бренду на резинці. Світлиною користувач поділився на Reddit та прокоментував її так: "Нічого між мною та моїми Calvins". 

Так він процитував слова Брук Шільдс у рекламі джинсів Кальвіна Кляйна 1981 року: "Ви хочете знати, що між мною і моїми Кельвінами? Нічого".

Тату у вигляді боксерів Calvin Klein / © reddit
Тату у вигляді боксерів Calvin Klein / Фото: reddit

У коментарях юзери не змогли не поділитися своїми думками щодо побаченого.

  • Щоразу, коли цей чоловік насправді носитиме спідню білизну, люди будуть дивитись на те, що він робить двічі
  • Як ви гадаєте, це просто пояс, чи у нього на сідницях витатуйована ціла пара нижньої білизни?
  • Спасибі, я ненавиджу це

Нагадаємо, жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила на лікті.

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Дата публікації
Перегляди
1579
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