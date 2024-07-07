Чоловік спантеличив, вигулявши банан на повідці – фото

У Великій Британії два роки тому сфотографували чоловіка, коли він вигулював "домашній банан" на повідці.

Про це пише Daily Star.

Кадр опублікували на Reddit, де допис став вірусним. Втім, юзери досі обговорюють світлину. На ній чоловік переходить дорогу, тягнучи за собою банан. Невідомі ні точне місце, де було зроблено знімок, ні ім'я чоловіка, оскільки його сфотографували зі спини.

Чоловік гуляє з бананом / Фото: CasualUK/Reddit

Тим часом у коментарях з'явилося безліч теорій про те, що відбувалося, і це досі не дає спокою користувачам. Хтось стверджував, що він насправді "вигулював свою мотузку, а банан – для масштабу", а хтось казав, що "висока ціна на собак" може мати до цього якесь відношення.

Однак розмова швидко стала серйозною, коли один юзер сказав, що банан насправді може бути формою терапії.

Посилаючись на сайт клінічної психології та психічного здоров'я, користувач поділився, що експертка Хуей Бі стверджує, що ходьба з бананом - це "поведінковий експеримент для подолання соціальної тривоги".

Вона написала, що взяла свого "домашнього банана" на прогулянку з подругою: "Ідея полягає в тому, щоб зробити щось і змусити людей по-справжньому подивитися на тебе. Насправді деякі люди часто настільки сором'язливі, що переживають, що про них думають інші, чи не мають вони дурний вигляд та чи не надто незграбні. Під час подібних експериментів ви, ймовірно, виявите, що реакція може бути зовсім не такою, як ви думаєте. Але навіть якщо це те, що ви думаєте – що "маєте дурний вигляд" – це всього лише їхні думки! Ну і що? Нічого катастрофічного. Нехай думають, що хочуть. Це як люди, які надмірно хвилюються перед публічним виступом, переживаючи, що можуть зробити помилку. Ну добре, є багато речей, які ви можете зробити, щоб представити себе якнайкраще, але що, якщо ви зробите помилку? Що, якщо... ви зробите помилку навмисно? Висміяти її? Швидше за все, ви все одно це переживете, навіщо хвилюватися?".

Нагадаємо, на одному з пляжів Одеси зганьбилися через табличку-попередження про ТЦК. Почуття гумору в одеситів як завжди на висоті.

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