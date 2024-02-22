Чоловік спеціально вилив 60 000 літрів вина преміум-класу за 2,5 мільйона євро – відео

Майже 60 000 літрів червоного вина преміум-класу вартістю близько 2,5 мільйона євро було втрачено на іспанській виноробні після того, як невідомий чоловік проник туди і відкрив чани.

Про це пише Barron's.

На кадрах з камери спостереження, опублікованих відомою виноробною Cepa 21, що у регіоні Рібера-дель-Дуеро, видно, як людина в толстовці з каптуром бігає від одного великого чана до іншого і відкриває крани, внаслідок чого вино виливається на підлогу.

Інцидент стався близько 3:30 ранку 18 лютого. Кількість втраченого високоякісного вина могла б заповнити 80 000 пляшок.

Голова закладу Хосе Моро заявив іспанському громадському телебаченню TVE, що єдиною метою зловмисника було завдати шкоди бізнесу, оскільки під час злому не було вкрадено жодних речей.

Він також сказав, що зловмиснику треба було знати, як керувати системою, щоб відкрити чани.

"Все вказує на те, що людина знала, де перебуває", - додав він.

Виноробня подала скаргу до поліції, яка розпочала розслідування.

Нагадаємо, безхатько викрав приватний літак, щоб довести свою точку зору. Він пояснив, яким було його послання.

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