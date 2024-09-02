Чоловік спить по 30 хвилин на день протягом 12 років, щоб "подвоїти" життя: який він має вигляд

Він натренував свій розум і тіло так, що ніколи не відчуває втоми.

Чоловік з Японії спав лише 30 хвилин щодня протягом 12 років, намагаючись "подвоїти" своє життя, і стверджує, що це підвищило його працездатність.

Про це пише SCMP.

40-річний Дайсуке Хорі з префектури Хьоґо каже, що він навчив свій мозок і тіло нормально функціонувати за мінімального сну і ніколи не відчуває втоми.

Хорі – підприємець, який любить музику, живопис і механічний дизайн. Він почав скорочувати час сну 12 років тому, щоб мати більше активних годин щодня, і зміг скоротити його до 30-45 хвилин на добу. "Якщо ви займаєтеся спортом або п'єте каву за годину до їжі, ви можете запобігти сонливості", - каже він.

2016 року Хорі заснував Японську асоціацію тренерів з короткого сну, де проводить заняття на тему сну та здоров'я. "Люди, які потребують постійної концентрації уваги у своїй роботі, отримують більше користі від якісного сну, ніж від тривалого. Наприклад, лікарі та пожежники мають коротші періоди відпочинку, але зберігають високу ефективність", - каже він.

Дайсуке Хорі / Фото: Weixin

Японський телеканал Yomiuri TV спостерігав за Хорі протягом трьох днів у реалітішоу під назвою "Чи підеш ти зі мною?". Одного дня Хорі проспав лише 26 хвилин і прокинувся природним чином, сповнений енергії. Після сніданку він попрямував на роботу, встигнувши на тренування у спортзалі.

В резюме Хорі зазначено, що він навчив понад 2100 студентів ультракороткому сну. Одна з них розповіла Yomiuri TV, що після тренувань вона скоротила свій сон з восьми годин до 90 хвилин і дотримується цього режиму вже чотири роки, зберігаючи при цьому шкіру і психічне здоров'я у чудовому стані.

Цей феномен спричинив бурхливе обговорення в соціальних мережах. Один користувач написав: "Він справжній майстер тайм-менеджменту. Я теж хочу навчитися менше спати і працювати більш ефективно". Однак інша людина сказала: "Це заздалегідь розписувати своє життя! Навіть якщо мозок може не спати, серце не витримає".

Лікарі кажуть, що ультракороткий сон підходить не всім і має побічні ефекти. "Дорослим рекомендується спати від семи до дев'яти годин на добу. Сон є важливим періодом для організму і мозку для відновлення", - розповів виданню Го Фей, невропатолог з лікарні Хуачжунського університету науки і технологій Сіхе Шеньчжень. "Хронічне недосипання може призвести до погіршення пам'яті, ослаблення імунітету, розладів настрою і підвищеного ризику серцево-судинних захворювань".

Нагадаємо, хлопець не спав 12 днів поспіль і побив світовий рекорд. Лікарка назвала це "повним божевіллям" та розповіла про наслідки.

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