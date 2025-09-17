Чоловік спіймав дружину на сексі з 15-річним пасинком: чим це обернулося

Алексіс фон Йейтс із чоловіком Френком та у в’язниці / © Колаж

У Флориді (США) чоловік застав свою 35-річну дружину Алексіс фон Йейтс під час сексу з її 15-річним пасинком. Після цього жінка втратила ліцензію медсестри і справа дійшла до суду, подробиці якого вражають.

Про це повідомляє New York Post.

Подробиці злочину

Інцидент стався 26 липня 2024 року. Чоловік фон Йейтс, Френк, повернувся додому до Окали після роботи в нічну зміну і застав дружину за статевим актом зі своїм сином-підлітком під час перегляду фільму жахів.Здивований підліток вибіг до ванної кімнати, тоді як повністю гола Алексіс ховалася під ковдрою.

Згідно з інформацією, фон Йейтс нібито сказала хлопцеві, що вона «збуджена» після того, як «два тижні не займалася сексом, і в неї були місячні». Жінка стверджувала, що пасинок нагадав їй про її чоловіка в молодості, але сказала хлопцеві зупинитися після того, як вони почали цілуватися та займатися оральним сексом.

Однак, згідно з письмовими свідченнями про арешт, «дитина-жертва сказала своєму батькові, що це неправда, сказавши, що вона стогне перед ним, і сказала йому продовжувати».

Фон Йейтс була заарештована в листопаді, після чого її ліцензію медсестри було анульовано.

Яке покарання отримала жінка за секс із пасинком?

Колишня медсестра була засуджена до 24 місяців у державній в’язниці, за якими підуть два роки громадського нагляду та 10 років випробувального терміну, протягом яких жінка буде зареєстрована як сексуальна злочинниця. Інформація про це міститься в судових документах.

Згідно з відео Court TV, нафарбована і одягнена у чорну водолазку Алексіс зберігала «кам’яне обличчя», коли суддя П’ятого судового округу Флориди Тімоті Маккорт виносив вирок.

Алексіс фон Йейтс під час судового засідання / © Court TV

Початково фон Йейтс було пред’явлено звинувачення у сексуальному насильстві особою, яка має сімейні повноваження, але угода про визнання провини пом’якшила звинувачення до «розпусних дій щодо дитини віком від 12 до 16 років», як зазначено в судових протоколах. Жінка не заперечувала проти звинувачення.

Вона також повинна відпрацювати 200 год. громадських робіт і сплатити штрафи та судові збори. Зазначається, що початкове звинувачення у насильстві, яке є тяжким злочином першого ступеня, могло передбачати довічне ув’язнення та штраф у розмірі 10 тис. дол.

Маккорт схвалив угоду про визнання провини після консультацій з 16-річною жертвою та матір’ю підлітка, які, згідно з рішенням суду, «на сто відсотків погодилися з вироком».

Під час слухання щодо вироку обурена мати підлітка виступила з заявою і назвала фон Йейтс «кровосмісною педофілкою», яка домагалася та ґвалтувала її сина. Жінка також назвала колишню медсестру «боягузкою», яка не відчувала жодного каяття за свої «мерзенні дії». Мати хлопця сказала, що її сина «підвели та скривдили ті, хто мав би його захистити», і повідомила, що підліток не розмовляє зі своїм батьком від моменту інциденту.

Фон Йейтс було наказано не контактувати з пасинком, після чого на неї надягли наручники та вивели із зали суду.

До слова, в Ізраїлі 43-річна вчителька англійської мови зайнялася сексом з трьома 11-класниками, поки її чоловік був у армії. Згідно з ізраїльським законом, 17-річні вважаються дорослими щодо статевих стосунків за згодою. Справу закрили, але вчительку довічно позбавили професійної ліцензії та усунули від роботи в системі освіти.