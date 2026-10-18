Чоловік сплутав симптоми раку зі звичайною застудою: як виявили хворобу

Чоловік переплутав онкологію з застудою

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Раптове погіршення самопочуття та сильне тремтіння, які 59-річний мешканець Шеффілда Ешлі Грей спершу сприйняв за сезонну інфекцію, виявилися симптомами небезпечного захворювання — онкології. Чоловік розповів, як він дізнався, що його застуда — це рак.

Історією ділиться Mirror.

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Звичайна застуда виявилася важкою онкологією: історія чоловіка

Захворювання виникло наприкінці 2022 року. Оскільки напередодні Різдва стан чоловіка погіршився — у нього піднялася температура та з’явився лихоманковий тремор, — його дружина звернулася до лікарів. Чоловіка відправили до Північної загальної лікарні.

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Уже в закладі Ешлі знепритомнів, а лікарі, які провели обстеження, виявили критичне зниження рівнів ключових показників крові. Для подальшої діагностики пацієнта перевели до Королівської лікарні Галламшир, де 1 січня 2023 року за результатами біопсії кісткового мозку медики встановили діагноз — гострий мієлоїдний лейкоз.

«Я думав, що просто підхопив сильну застуду, і навіть продовжував працювати. Вдома в мене піднялася температура й почався сильний озноб, тож дружина зателефонувала за номером 111», — згадує Ешлі.

У лікарні чоловікові негайно розпочали переливання крові та призначили тривалу хімієтерапію. Лікування було вкрай виснажливим, чоловік втратив волосся. Первинний стаціонарний етап тривав сім тижнів.

Переломним моментом стала трансплантація стовбурових клітин, яку провели 16 травня 2023 року завдяки донору.

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«Під час хімієтерапії в мене виникали побічні ефекти: нудота, діарея та втома, а під час трансплантації з’явився неприємний висип. До того ж, я втратив все волосся — це виявилося для мене набагато важчим випробуванням, ніж я очікував. Проте команда гематологів була просто неймовірною, і я відчував величезну вдячність; саме тоді я вирішив, що хочу присвятити своє життя чомусь більш значущому», — поділився чоловік.

Відновлення тривало добре, тож скоро він повернувся до керування вантажівкою. Саме тоді він дізнався про вакансію у сфері спеціалізованих медичних перевезень. Тепер Ешлі працює водієм транспорту невідкладної допомоги: супроводжує маломобільних пацієнтів, людей поважного віку та осіб, які прямують на планові процедури чи амбулаторний прийом.

За три роки після початку лікування хвороба повністю перейшла в ремісію. Тепер Ешлі радіє, що допомагає іншим дістатися додому з лікарні і може підтримати когось.

«Одним із найбільш пам’ятних моментів стало моє повернення до денного стаціонару — вже не як пацієнта, а в ролі працівника, — коли я зустрів одну з медсестер, яка свого часу мене там лікувала. Бути там, уже одужавши й маючи змогу робити щось корисне для інших, — це надзвичайно важливо для мене. Усі без винятку члени лікарняного колективу — просто чудові люди. Неможливо висловити словами, наскільки я їм вдячний».

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Щороку у Великій Британії гострий мієлоїдний лейкоз виявляють приблизно у 3100 осіб. Пересаджування стовбурових клітин залишається одним із найефективніших методів боротьби з цією патологією.

«Хоча методи лікування гострого мієлоїдного лейкозу залишалися практично незмінними протягом останніх кількох десятиліть, за останні роки відбулися значні прориви, включаючи генетичні методи, які дозволяють нам відстежувати зміни ДНК та специфічні для пацієнта маркери захворювання в крові та кістковому мозку», — каже гематолог Алекс Канеллупулос.

Наразі є нові підтримувальні методи лікування, які знижують ризик рецидиву онкології.

Рак: останні новини

Нагадаємо, нейробіолог Глен Джеффрі закликає переглянути масове використання LED-ламп через потенційну шкоду синього світла для мітохондрій — «енергетичних станцій» клітин.

За його словами, експерименти на тваринах демонструють, що короткохвильове випромінювання знижує мітохондріальну активність, змінює метаболізм і роботу печінки, що в теорії може підвищувати ризик розвитку онкології та цукрового діабету 2-го типу.

Для зменшення ризиків дослідник радить поєднувати або замінювати світлодіоди на традиційні лампи розжарювання та більше часу проводити на свіжому повітрі за природного освітлення.

Водночас незалежні наукові інституції закликають не робити передчасних висновків. За даними Наукового комітету Єврокомісії, наразі немає доказів того, що побутове LED-освітлення спричиняє рак, пряме ураження органів або втрату зору у людей.

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