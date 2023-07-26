Чоловік спричинив фурор, одягнувшись на "Барбі" в рожеву спідничку заради доньки – фото

Він привів малечу на прем'єру в екстравагантному вбранні.

Відданий тато став вірусним в Мережі через те, що одягнувся у рожевий топ та спідницю, щоб відвести свою маленьку дочку на "Барбі" у кіно.

Про це пише NTK.

Елеазар Ернандес відвів малечу подивитися популярний фільм із Марго Роббі у головній ролі у перші вихідні прокату в Нуево-Ларедо, Мексика.

Він пояснив: "Моя дочка сказала: "Тату, відведи мене на прем'єру "Барбі", але одягни щось рожеве, чи ти занадто збентежений?". Я думаю, що збентежена була вона!".

Елеазар Ернандес з донькою купує квитки на прем'єру "Барбі" / Фото: needtoknow.co.uk

На знімках Родрігес одягнений у рожевий топ та спідничку, а також широко усміхається.

Елеазар Ернандес / Фото: needtoknow.co.uk

Він доповнив вбрання ковбойським капелюхом і чоботями.

"Я просто зробив те, що хотіла моя дочка. Я зробив би все для неї. Вона була така щаслива. Повірте мені, рожевий одяг і балетна пачка не роблять вас менше чоловіком", - прокоментував він.

Елеазар Ернандес / Фото: needtoknow.co.uk

Фотографії Родрігеса та дівчинки стали вірусними на Facebook. Юзери залишили тисячі коментарів.

Це моменти, які ваша дочка запам'ятає найбільше! Я знаю, бо ношу у своєму серці все, що мій батько робив у моєму дитинстві, щоб зробити мене щасливою

Ти офігенний… Офігенний герой без плаща… Ти бос босів!

Це чудовий батько, який робить все для своєї доньки

Вона дуже дорожитиме цим у майбутньому. Він батько, котрий коштує мільйони

Я хочу бути таким, як ти, коли виросту

Нагадаємо, 62-річна суперфанатка Барбі шокувала своєю колекцією. Вона збирає ляльки протягом 30 років.

Читайте також: