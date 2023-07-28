Чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні – відео

Чоловік, який, ймовірно, частенько забуває про заплановані справи, вирішив виправити це новеньким креативним тату.

У Великій Британії турист на ім'я Роберт Армада попросив лондонського татуювальника Люка Ешлі набити йому на долоні список справ на день.

Відповідним відео майстер поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Список справ для Роберта. Практичні татуювання на долонях. Не можу дочекатися, щоб побачити це у дії", - прокоментував він.

У відповідь, задоволений Роберт написав у коментарях слова подяки та поділився, що напише у списку: "Ще раз дякую, друже! Щойно все заживе, я додам до списку повернення до Великої Британії для відвідування".

Дизайн спричинив фурор у Мережі. Втім, якщо одні назвали ідею геніальною, то інші – покепкували або зацькували її.

Поворот сюжету. Він шульга і щойно зрозумів, що не може писати на ній

Чому люди наносять тупі дизайни на своє тіло?

Ти не збираєшся мити руки?

Найкорисніше тату!

"Ти пошкодуєш про своє тату, коли станеш старим". Цей чувак, коли захворіє на Альцгеймер:

Нагадаємо, тим часом жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила на лікті.

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