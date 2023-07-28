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Чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні – відео

Чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
541
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні – відео

Тату списку справ / Фото: скриншот з відео

Дизайн змусив юзерів сперечатися.

Чоловік, який, ймовірно, частенько забуває про заплановані справи, вирішив виправити це новеньким креативним тату.

У Великій Британії турист на ім'я Роберт Армада попросив лондонського татуювальника Люка Ешлі набити йому на долоні список справ на день.

Відповідним відео майстер поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Список справ для Роберта. Практичні татуювання на долонях. Не можу дочекатися, щоб побачити це у дії", - прокоментував він.

У відповідь, задоволений Роберт написав у коментарях слова подяки та поділився, що напише у списку: "Ще раз дякую, друже! Щойно все заживе, я додам до списку повернення до Великої Британії для відвідування".

Дизайн спричинив фурор у Мережі. Втім, якщо одні назвали ідею геніальною, то інші – покепкували або зацькували її.

  • Поворот сюжету. Він шульга і щойно зрозумів, що не може писати на ній
  • Чому люди наносять тупі дизайни на своє тіло?
  • Ти не збираєшся мити руки?
  • Найкорисніше тату!
  • "Ти пошкодуєш про своє тату, коли станеш старим". Цей чувак, коли захворіє на Альцгеймер:

Нагадаємо, тим часом жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила на лікті.

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Дата публікації
Перегляди
541
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