Чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні – відео

Дизайн змусив юзерів сперечатися.
Чоловік, який, ймовірно, частенько забуває про заплановані справи, вирішив виправити це новеньким креативним тату.
У Великій Британії турист на ім'я Роберт Армада попросив лондонського татуювальника Люка Ешлі набити йому на долоні список справ на день.
Відповідним відео майстер поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Список справ для Роберта. Практичні татуювання на долонях. Не можу дочекатися, щоб побачити це у дії", - прокоментував він.
У відповідь, задоволений Роберт написав у коментарях слова подяки та поділився, що напише у списку: "Ще раз дякую, друже! Щойно все заживе, я додам до списку повернення до Великої Британії для відвідування".
Дизайн спричинив фурор у Мережі. Втім, якщо одні назвали ідею геніальною, то інші – покепкували або зацькували її.
- Поворот сюжету. Він шульга і щойно зрозумів, що не може писати на ній
- Чому люди наносять тупі дизайни на своє тіло?
- Ти не збираєшся мити руки?
- Найкорисніше тату!
- "Ти пошкодуєш про своє тату, коли станеш старим". Цей чувак, коли захворіє на Альцгеймер:
Нагадаємо, тим часом жінка засмутилася, дізнавшись, що її "миле" тату має зв'язок із вбивцями. Вона показала, що саме набила на лікті.
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