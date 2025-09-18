Чоловік спробував 182 наркотики: він назвав один, який ніколи не прийме

Реклама

Чоловік, який спробував 182 різні наркотики, пояснив, чому є один, до якого він ніколи не доторкнеться.

Про це він розповів у подкасті Happy Hour.

Домінік Мілтон Тротт пробував усі види речовин, зокрема траву, екстазі, гриби та ЛСД. Свій досвід із кожним з них він записав у книжці The Drug Users Bible.

Реклама

Ідея книжки проста: Тротт вважає, що якщо ви не можете зупинити людей від вживання наркотиків, то ви повинні принаймні дати їм інформацію, яка зменшить ймовірність заподіяння ними шкоди.

«Освіта рятує життя», - сказав 64-річний чоловік. «Я вважаю, що уряд мав би написати щось подібне. Вони повинні надавати цю інформацію; вона повинна якось викладатися через систему для людей, які збираються вживати наркотики або можуть вживати наркотики. А цього немає. І, знаєте... я подумав: «Я дійсно повинен це зробити. І я маю це зробити, бо ніхто інший цього не робить».

Після того, як Тротт спробував так багато наркотиків, можна подумати, що він випробував і протестував кожен із них, але насправді є один, до якого він не доторкнеться.

Під час подкасту Тротт розповів про «єдиний наркотик, який він не пробував», пояснивши, що це небезпечний наркотик фентаніл.

Реклама

«Коли він лише з'явився, всі були в жаху від нього, і не дарма», - сказав Домінік ведучим подкасту. «Як я можу це відобразити? Я не кажу «не вживайте наркотик», тому що я кажу їм правду. Якщо вони хочуть це робити, нехай роблять, але я можу порекомендувати, дати зрозуміти, що це, знаєте, до біса небезпечно».

Домінік Мілтон Тротт / © скриншот з відео

Тротт пояснив, що бачив презентацію, яка містила фотографії смертельної дози героїну, карфентанілу та фентанілу, і показувала, що для того, щоб убити людину, достатньо мізерної кількості фентанілу.

Тротт сказав, що «попри все, ви ніколи не зможете точно виміряти цю крихітну кількість цієї речовини», і сказав, що саме тому він ніколи не спробує його.

Що таке фентаніл

Фентаніл – це синтетичний опіоїдний наркотик, який приблизно в 100 разів сильніший за морфін і в 50 разів сильніший за героїн.

Реклама

Його часто вдихають, курять або приймають перорально, і він спричиняє такі ефекти, як розслаблення, ейфорія, знеболення, заспокоєння, сплутаність свідомості, сонливість, запаморочення, нудота, блювота і пригнічення дихання.

Передозування препаратом може мати серйозні наслідки, зокрема кому та дихальну недостатність, що може призвести до смерті.

Нагадаємо, шахрай у Британії втік з в’язниці за підробленим листом.