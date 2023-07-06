Чоловік спустився на руках 75 сходинками з рекордною швидкістю – відео

Він знову потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Мешканець Непалу побив свій четвертий світовий рекорд, спустившись на руках 75 сходинками.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

29-річний Харі Чандра Гірі пройшов на руках сходами в буддійському храмі Джамчен Віджая Ступа за 25,03 секунди.

Попередній рекорд у 30,8 секунди було встановлено американцем Марком Кенні 2014 року.

@guinnessworldrecords Fastest time to descend 75 stairs on the hands 25.03 secs by Hari Chandra Giri ♬ original sound - Guinness World Records

Гірі сказав, що він ходить на руках від 8 років. Ця навичка раніше принесла йому три світові рекорди.

Його перша спроба була 2021 року, коли він побив рекорд Кевіна Делько (Швейцарія) за найшвидшим часом спуску з 50 сходинок на руках. Харі зробив це за 12,65 секунд, побивши рекорд Кевіна в 14,58 секунд, який протримався до цього сім років.

Через рік, 4 травня 2022 року, Харі показав найшвидшу ходьбу на 50 метрів на руках з футбольним м'ячем між ногами за 25,58 секунди, побивши рекорд Чжан Шуана (Китай) в 26,09 секунди.

Того ж дня Харі також встановив новий рекорд з найшвидшої ходьби на 10 метрів на руках із футбольним м'ячем між ніг, зробивши це за 4,49 секунди.

2023 року Харі додав ще один запис до своєї колекції, але він не планує зупинятися на досягнутому.

Нагадаємо, днями у США чоловік з'їв 62 хотдоги за 10 хвилин. Він розповів, що відбувається з його тілом після змагань.

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