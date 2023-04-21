Чоловік старший за її дідуся: історія кохання 24-річної жінки та її 85-річного обранця (фото)

Американське подружжя з різницею у віці в 61 рік неабияк спантеличило користувачів Мережі.

24-річна Міракл зі Старквіля, штат Міссісіпі, США, одружена з Чарльзом Погом, якому 85 років. Про це пише dailymail.co.uk.

Попри різницю у віці, пара хоче вдатися до ЕКЗ, сподіваючись вперше стати батьками. Жінка мріє народити двох дітей, попри те, що знає, що швидше за все переживе свого коханого. Чарльз на десять років старший за діда своєї дружини.

Чарльз на десять років старший за діда своєї дружини / Фото: dailymail.co.uk

Міракл та Чарльз познайомилися 2019 року, коли вона працювала у пральні самообслуговування. Пара швидко потоваришувала.

Закохані познайомилися чотири роки тому / Фото: dailymail.co.uk

За рік, у лютому 2020-го, агент з нерухомості на пенсії освідчився медсестрі.

85-річний чоловік з молодою коханою / Фото: dailymail.co.uk

Міракл каже, що її мама, 45-річна Таміка Філліпс, та 72-річний дідусь Джо Браун від початку підтримували їхні стосунки, побачивши, наскільки щасливою її зробив пенсіонер. Втім, але її батька, 47-річного Каріма Філліпса, було важче переконати.

Міракл зі своїм татом / Фото: dailymail.co.uk

"Мені байдуже, 100 йому чи 55, він мені подобається. Я думала, що йому 60 чи 70, бо він має гарний вигляд. Він завжди бадьорий і активний. Мій дідусь сказав, що якщо я щаслива, то він і щасливий. Мій тато такий: "Чорт забирай, мем, зовсім ні". Потрібно було багато часу, щоб переконати його, але я запитала його, чи хоче він назавжди втратити свою дочку. Якби він не прийшов на моє весілля, він втратив би мене назавжди. Я сказала йому, що мені потрібна його підтримка і щоб він провів мене до вівтаря. Щойно він зустрів Чарльза і поговорив із ним, він полюбив його", - розповіла Міракл.

Закохані одружилися у липні 2022 року.

Міракл та Чарльз одружилися у липні 2022 року / Фото: dailymail.co.uk

Зі свого боку, Чарльз поділився, що день весілля - найкращий день у його житті.

Весілля Міракл та Чарльза / Фото: dailymail.co.uk

Також він зазначив, що у пари немає проблем через різницю у віці. Зараз закохані мріють стати батьками.

Закохані мріють стати батьками / Фото: dailymail.co.uk

"Ми збираємося піти до клініки ЕКЗ, щоб обговорити наші варіанти. Можливо, вік Чарльза завадить нам завести дітей. Я переживаю за нього. На День Подяки він захворів на COVID, і я зламалася. Ми готуємось до всього, і він каже, що може вже не бути тут за п'ять років. Я говорю йому, що він ще переживе нас усіх. Насправді я знаю, що житиму довше, ніж він, тому я намагаюся жити, веселитися і отримувати з ним якомога більше досвіду", - прокоментувала Міракл.

Міракл цінує кожну мить з обранцем / Фото: dailymail.co.uk

Жінка стверджує, що її стосунки привернули багато негативної уваги в Мережі. Пару часто сприймають за батька та дочку.

"Якось ми збиралися до Флориди у відпустку. Ми орендували машину, і жінка сказала: "О, це твій тато", а я сказала: "Так, це мій тато. Привіт, тату". Я тупа людина, так що я не злилася. На публіці мені байдуже, я не вважаю це дивним, я просто займаюся своїми справами. А от люди в Мережі змушують мене почуватися дивно. Я отримую негативну реакцію від людей, які мене не знають чи не люблять, вони просто називають це, як бачать. Я розмістила свого чоловіка в Мережі, і це зайшло далі, ніж я могла собі уявити", - поділилася вона.

Жінку звинувачують у меркантильності / Фото: dailymail.co.uk

Зокрема, юзери дорікають молодій дружині, що вона нібито використовує Чарльза.

Нагадаємо, 83-річна бабуся та її 37-річний чоловік відсвяткували річницю шлюбу. Британка Айріс Джонс та єгиптянин Мохамед Ібрагім також наробили шуму у Мережі своїм романом.

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