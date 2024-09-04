Чоловік став головним інженером державної залізниці, маючи тільки середню освіту: як його покарали

Шахрай підробив лист із пропозицією про роботу від німецької компанії, що змусило державну компанію збільшити його зарплату.

Чоловіка, який обіймав посаду головного інженера державної залізничної компанії в Південно-Африканській Республіці, засудили до 15 років в'язниці за фальсифікацію свого резюме.

Про це повідомляє ВВС.

Даніель Мтімкхулу працював головним інженером протягом 5 років і отримував річну зарплату приблизно 156 000 доларів США.

У своєму резюме 49-річний чоловік вказав, що він має кілька кваліфікацій інженера-механіка, включаючи ступінь Університету Вітватерсранда в ПАР, а також ступінь доктора філософії в німецькому університеті. Однак суд у Йоганнесбурзі визнав, що він мав лише повну середню освіту.

Він почав працювати в Prasa 15 років тому, піднявшись службовою службою до головного інженера завдяки своїй фіктивній кваліфікації.

Згідно з доказами, представленими в суді, чоловік також підробив лист із пропозицією про роботу від німецької компанії, що змусило державну компанію збільшити його зарплату.

"Суд взяв до уваги серйозність і поширеність шахрайства, значні фінансові втрати та зраду довіри свого роботодавця", - прокоментував вирокречник Національної прокуратури ПАР Фінді Мьонондване.

Як повідомляє BBC, Мтімкхулу планує подати апеляцію.

Нагадаємо, у Греції затримали 44-річну жінку, яка двічі влаштовувала лісові пожежі, щоб поспостерігати за роботою рятувальників та пофліртувати з ними.

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