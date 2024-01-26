Чоловік став мільйонером під час круїзу Карибами – фото

Він виграв у лотерею.

Мешканець Вірджинії здійснив незабутній круїз Карибським морем, під час якого дізнався, що зірвав у лотерею джекпот в мільйон доларів.

Про це повідомляє upi.com.

Джером Теста розповів, що перебував на круїзному лайнері, коли зайшов до Інтернету та виявив, що став одним із п'яти переможців New Year's Millionaire Raffle на мільйон доларів.

"Моя дружина крикнула і впала з ліжка", - пригадав Теста. "Я досі ще не осмислив це!".

Джером Теста / Фото: Virginia Lottery

Тесту довелося дочекатися закінчення круїзу, щоб він міг повернутися до Вірджинії та забрати свій приз.

Переможець сказав, що планує використати свої призові гроші, щоб подбати про свою родину.

Нагадаємо, жінка залишила у спадок 2,8 млн доларів домашнім улюбленцям. Трьох дітей вона викреслила із заповіту.

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