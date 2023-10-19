Чоловік став мільйонером після того, як метеорит пробив його дах – фото

Метеорит пробив дах і миттєво зробив чоловіка мільйонером.

Про це пише ladbible.com.

Джосуа Хутагалунг відчув жах всього свого життя, коли космічний камінь впав на його будинок у Коланзі, Індонезія.

Батько трьох дітей працював на вулиці, коли метеорит пробив його веранду з жерстяним дахом поряд із вітальнею.

Але це виявився незвичайний подарунок згори, оскільки його вартість склала 1,7 мільйона доларів США.

Вік шматка космічного сміття становив близько 4,5 мільярда років, а вага - 2,1 кг. Він був класифікований як вуглецевий хондрит CM1/2, який є надзвичайно рідкісним метеоритом.

Метеорит / Фото: Josua Hutagalung/Facebook

Новина про те, що камінь коштує таку шалену суму юезумовно пом'якшила удар для Джосуа.

Повідомляється, що фахівець-колекціонер дав йому суму, еквівалентну 30-річній зарплаті за метеорит розміром із футбольний м'яч.

Виробник трун пояснив, що космічний камінь був ще теплим і частково зламаним, коли він викопав його із землі.

Джосуа хоче використати частину свого новонабутого багатства для будівництва церкви у своєму районі.

Джосуа Хутагалунг з метеоритом / Фото: Josua Hutagalung/Facebook

Новоспечений мільйонер став місцевою знаменитістю після того, як поширилися новини про падіння метеорита, і місцеві жителі стікалися до нього додому, щоби побачити рідкісний камінь.

Три інші фрагменти метеориту, офіційно названого Коланг, також були пізніше знайдені неподалік. Метеорит був відправлений до США після того, як його викупив лікар та колекціонер метеоритів з Індіанаполісу Джаред Коллінз.

Американський експерт розповів: "Мій телефон розривався божевільними пропозиціями стрибнути до літака і купити метеорит. Я взяв із собою стільки грошей, скільки зміг зібрати, і пішов шукати Джосуа, який виявився вмілим переговорником".

Нагадаємо, кішка з двома носами спантеличила ветеринарів. Тварину вважають "єдиною у своєму роді".

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