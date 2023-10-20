Чоловік став мультимільйонером завдяки продавцю магазину: як так сталося

Мешканець Каліфорнії, США, дозволив клерку обрати для нього лотерейний квиток і зрештою виграв приз у 10 мільйонів доларів.

Про це пише upi.com.

Брент Янг сказав представникам Каліфорнійської лотереї, що не знає, який білет він хоче купити у Prince Food & Gas у Візалії, тож залишив вибір за продавцем у магазині.

"Я сказав: "Просто обери будь-який". Мені було все одно", - пригадав новоспечений мультимільйонер.

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Клерк простягнув квиток California 200X, який Янг стер після оплати. Американець був шокований, дізнавшись, що квиток подарував йому головний приз у розмірі 10 мільйонів доларів.

"Коли я побачив усі ці нулі, я подумав: "У жодному разі, з такими людьми, як я, такого не трапляється", — сказав Янг. "Це безумство. З усіх цих варіантів клерк міг обрати іншу гру. Але він цього не зробив. Він обрав переможця".

Янг сказав, що його успіх був ще більш неймовірним, оскільки спочатку він планував поїхати на іншу заправну станцію, яка виявилася закритою.

Нагадаємо, в Індонезії чоловік став мільйонером після того, як метеорит пробив його дах. Його вартість становила 1,7 мільйона доларів.

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