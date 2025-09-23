Чоловік став мультимільйонером після виграшу в лотерею: скільки йому знадобилося часу

Виграш у лотереї Lotto / © Illinois Lottery

Житель штату Іллінойс (США) став мультимільйонером, зірвавши джекпот у лотереї Lotto на суму 14,6 млн дол. Як зізнався переможець, він просто скористався улюбленими числами.

Про виграш повідомила Illinois Lottery.

Американець вирішив залишитися анонімним, але розповів, що почав купувати квитки на Lotto в січні 2024 року. Відтоді ця лотерея стала його найулюбленішою грою. Про грандіозний виграш чоловік дізнався лише наступного ранку після розіграшу.

«Я перевірив сайт лотереї Іллінойсу, щоб побачити, хто виграв, і зрозумів, що це я. З усіх людей це був я! Я плакав, бо був занадто шокований», — поділився емоціями переможець.

Щасливий квиток він придбав у магазині Crown Mart у місті Іст-Сент-Луїс. У ньому збіглися всі шість чисел: 5, 9, 14, 18, 22 та 23. До речі, власник магазину отримає від організаторів 1% від виграшу — 146 тис. дол.

«Я просто хочу піклуватися про свою сім’ю, мати гарний будинок і їздити на Lexus. Париж також у моєму списку! Я з нетерпінням чекаю огляду визначних пам’яток і можливості насолодитися всім цим. Але для мене в пріоритеті майбутнє моїх онучок — я використаю ці гроші, щоб дати їм освіту та здійснити їхні мрії», — розповів новоспечений мультимільйонер.

Цей джекпот став найбільшим виграшем у лотереї Іллінойсу 2025 року. Всього від початку року у штаті продали понад 4,8 млн виграшних квитків, а загальна сума виплат перевищила 47 млн дол.

До слова, жителька штату Вірджинія Керрі Едвардс виграла у лотерею Powerball 150 тис. дол. і скерувала весь виграш на благодійність, чим здивувала організаторів.