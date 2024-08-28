Чоловік став невпізнанним після пластики обличчя: фото до і після

Мережу приголомшили фотографії чоловіка до і після того, як він ліг під ніж пластичного хірурга.

Світлини опублікувала в Instagram турецька клініка. На першому знімку чоловік позує перед камерою з зачесаним назад волоссям. На другому фото він має зовсім інакший вигляд, змінивши риси обличчя та зачіску.

У підписі до публікації клініка зазначила, що операції були проведені для того, щоб чоловік зміг досягти "золотого перетину". Це стосується того, що дехто вважає "ідеальною" пропорцією обличчя, коли відстань між очима має бути приблизно в 1,618 рази більшою за ширину.

Чоловік до і після пластики / Фото: instagram.com/esteistanbultr

"Досягнення золотого перетину: Ринопластика, омолодження нижніх повік та корекція підборіддя. Краса вашого обличчя полягає в його гармонії, а золотий перетин – ключ до досягнення цього ідеального балансу. Поєднуючи ринопластику для вдосконалення носа, омолодження нижніх повік для освіження втомлених очей і корекцію підборіддя для покращення контурів обличчя, ми можемо створити природний збалансований і молодий вигляд", - йдеться у дописі.

Чоловік до і після пластики / Фото: instagram.com/esteistanbultr

Публікація зібрала тисячі вподобань. Багато людей були здивовані тим, наскільки невпізнанний вигляд тепер має чоловік: "Що це за чаклунство?", "Ого, він повністю змінив обличчя", "Я б закохалася в нього", "Не думаю, що це одна й та ж людина", "Ніби зробили трансплантацію обличчя".

Нагадаємо, жінка, якій пришили око до повіки, показала, який вона має вигляд після невдалої пластичної операції. Тепер вона сподівається на коригувальну процедуру.

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