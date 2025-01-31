Чоловік став першою людиною, засудженою за керування дроном у нетверезому стані

Чоловік був засуджений за те, що в нетверезому стані керував дроном у своєму рідному місті.

Як повідомляє Daily Star, чоловік напідпитку літав на своїй іграшці на заході класичних автомобілів, коли роздратована поліція заарештувала його за те, що він порушував громадський порядок у стані алкогольного сп'яніння. 55-річний чоловік був визнаний винним у тому, що вважається першим випадком такого роду.

Поліція помітила безпілотник, коли підняла свій власний над публічним заходом для спостереження. Вони заявили, що для безпеки заходу, який відбувався у місті Раттвік у Швеції, була встановлена тимчасова заборонна зона для польотів.

Вони відстежили пілота дрона і виявили чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який пройшов тест на місці, що показав перевищення допустимої норми. Він був заарештований і постав перед судом, де судді застосували до нього таке ж покарання, як і за водіння транспортного засобу в нетверезому стані.

Суд встановив, що в крові чоловіка містилося 0,69 проміле алкоголю на кожні 1000 частин крові. Карін Гелльмонт, голова районного суду, сказала, що чиновники застосували таку ж шкалу покарань, як і за водіння в нетверезому стані, до справи про безпілотник.

"Це літак. Навіть якщо він летить сам, ним керує хтось на землі, і він може впасти з великої висоти і поранити когось. За шведським законодавством, все, що перевищує 0,2 проміле алкоголю в 1000 частин крові, карається 1,0 проміле, що вважається серйозним правопорушенням", - зазначила вона.

Чоловіка оштрафували на 32 000 шведських крон (120 930 гривень), які він має сплачувати протягом 80 днів щоденними штрафами по 400 шведських крон (1511 грн).

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