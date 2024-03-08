Чоловік став законним опікуном колишнього своєї дружини: "Кохати її означає любити і його" (фото)

Новий чоловік присвятив себе турботі про колишнього дружини, який має важку форму інвалідності, і навіть став його законним опікуном.

Про це пише The Sun.

Коли 36-річний Джеймс Армстронг вирішив одружитися з 38-річною Кріс, вона поставила йому одну незвичайну умову. Кріс сказала Джеймсу, що її шкільне кохання і колишній чоловік, 38-річний Брендон, повинен стати частиною їхнього життя.

Кріс і Брендон одружилися 2006 року, але їхнє щастя було нетривалим, оскільки через два роки Брендон потрапив у жахливу автомобільну аварію.

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Брендон зазнав важкої черепно-мозкової травми, яка зробила його розумово і фізично неповносправним і нездатним піклуватися про себе. Віддана дружина продовжувала піклуватися про чоловіка протягом багатьох років, але врешті-решт вирішила жити далі і подала на розлучення.

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Але вона не могла відмовитися від Брендона і подала документи, щоб стати його законною опікункою.

Коли Джеймс познайомився з Кріс, він усвідомлював, на яку нетрадиційну угоду йде, і прийняв Брендона з розкритими обіймами.

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Його любов до Кріс передалася Брендону, і Джеймс взяв на себе всю відповідальність щодо догляду за колишнім чоловіком.

Джеймс розповів CBS Mornings: "Це не просто кохання до неї, це також любов до Брендона. Ми потрібні йому. Йому потрібні люди, які його люблять".

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Разом пара доглядає Брендона, починаючи з годування, переодягання та купання і закінчуючи відвідуванням лікарів.

Кріс сказала: "Я думаю, що те, що він фізично допомагає Брендону, є частиною його життя. Той факт, що ми сповиваємо Брендона разом, я можу робити це сама, але це дуже, дуже важко. Джеймс допомагає мені, це такий дар любові".

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Брендон живе в закладі для літніх людей, і Кріс та Джеймс регулярно його відвідують.

Двоє дітей пари також обожнюють Брендона, називаючи його "дядьком".

Кріс, яка доглядає колишнього вже 15 років, сказала, що короткочасна пам'ять її екса сильно постраждала. Це призвело до того, що Брендон забув, що Джеймс - новий чоловік його колишньої дружини. Але вона запевнила, що обидва чоловіки обожнюють одне одного, і в очах Брендона з'явилася ще одна людина, яка по-справжньому піклується про нього.

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Любов Джеймса до Брендона настільки глибока, що він готовий піклуватися про Брендона, навіть якщо Кріс більше не буде поруч.

"Я також сказав їй, що якщо з нею щось станеться або вона помре, я буду боротися за опікунство. У нього буде інший захисник", - сказав Джеймс.

І якби у Брендона був шанс одужати, Джеймс без вагань відмовився б від свого шлюбу.

Він сказав Кріс: "Якщо станеться якесь чудодійне лікування для людей з черепно-мозковою травмою і Брендон зможе вилікуватися, я хочу, щоб ти була з ним, ти була з ним першою".

Чоловік став опікуном колишнього своєї дружини / Фото: SWNS

Але Кріс відповіла: "І я не думаю, що це станеться, але факт залишається фактом: ти дуже особлива людина, справді особлива".

Джеймс додав, що вважає свій зворушливий жест правильним: "Я роблю те, що підказує мені моє серце".

Нагадаємо, наречена, яка страждає на рак, виконала передсмертне бажання та вийшла заміж. У 38-річної жінки діагностували рак кишківника четвертої стадії у вересні минулого року.

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