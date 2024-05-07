Чоловік став залежним від поїдання скла: з'їв понад 250 лампочок і 100 келихів

Він пояснив, чому йому це подобається.

Американський стендап-комік на ім'я Джош приголомшив, що їсть скло.

Про це він розповів у програмі TLC My Strange Addiction.

27-річний чоловік пояснив, що їсти скло не є частиною його "рутини" як артиста, і вперше натрапив на "склоїдство" в книжці.

"Спочатку було трохи страшно, а потім, коли я зрозумів, що це не завдає мені шкоди, мені стало набагато легше", - поділився він.

Джош / Фото: My Strange Addiction

Вперше він спробував їсти скло чотири роки тому. За цей час він "знищив" понад 250 лампочок та 100 келихів.

А коли його наречена Наталі вперше побачила, як він їсть скло, вона зізналася, що "подумала, що воно несправжнє".

"Коли я дізналася, що це справжнє, я засмутилася і злякалася", - додала вона.

Наталі / Фото: My Strange Addiction

Джош пояснив, чому йому це так подобається: "Коли я кусаю скло, я відчуваю щось на кшталт теплого відчуття, щось на кшталт легкого поколювання. Зазвичай, коли я шукаю скло для їжі, я шукаю келихи для шампанського, келихи для вина, лампочки. Причина, чому я обираю ці, полягає в тому, що вони зазвичай тонші".

Відкусивши шматочок, він описав його як "дуже грубим".

Визнаючи, що саме жування "звучить жахливо в його голові", він каже: "Але мені це дуже подобається. Тут немає особливого смаку, це більше схоже на текстуру. Це як їсти жахливо гостру льодяникову цукерку, поки ти її не розтовчеш".

Джош / Фото: My Strange Addiction

В одній з розмов на шоу Наталі сказала своєму партнеру, що "хвилюється" за нього, але він запевнив її, що це "не боляче".

"Так, більшість людей теж не знають, що у них може статися серцевий напад, і вони постійно з ним стикаються", - каже вона.

Джош розповідає, що "багато разів" розсікав собі губу і мав "шматочки скла" в яснах: "Отже, є дуже велика ймовірність того, що це може бути глибоко всередині мого тіла".

Джош / Фото: My Strange Addiction

Хоча він каже, що намагається цього не робити, його "просто тягне", коли він поруч з іншими людьми, і він часто робить це на вечірках і в барах.

"Мені подобається реакція, яку я отримую від людей. Я дуже рідко роблю це наодинці", - каже він. "Гадаю, більше за все на світі я люблю увагу".

Хоча Джош і вживає скло, він дуже застерігає від цього. Це може бути потенційно дуже небезпечно для вашого здоров'я.

Нагадаємо, раніше жінка шокувала, що ласує шерстю котів. За 10 років вона з'їла 7000 грудок.

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