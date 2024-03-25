Чоловік страждає на надрідкісний синдром "демонічного обличчя", який робить усіх схожими на сатану

Сприйняття сутностей, що мають зловісний вигляд, може здатися фільмом жахів. Однак Віктор Шарра з Теннессі бачить монстрів усюди через надрідкісний стан під назвою синдром "демонічного обличчя", який змушує всіх мати такий вигляд, ніби у них зла усмішка.

Про це пише nypost.com з посиланням на новаторське дослідження, опубліковане в The Lancet.

"Ви не уявляєте, наскільки це було страшно", - сказав 59-річний уродженець Кларксвіля в інтерв'ю NBC news, описуючи свій розлад спотвореного сприйняття.

Як повідомляється, водій вантажівки вперше зрозумів, що щось не так, 2020 року, коли помітив у своїй квартирі потворного чоловіка, який виявився його сусідом по кімнаті. Тоді він наважився вийти на вулицю і зрозумів, що всі мають викривлений вигляд.

"Моєю першою думкою було, що я прокинувся в демонічному світі", - сказав Шарра, який, як повідомляється, має ідеальний зір. "У той момент я дуже злякався. Я збирався піти до лікарні".

Синдром "демонічного обличчя" / Фото: A. Mello et al. / SWNS

Синдром "демонічного обличчя" / Фото: A. Mello et al. / SWNS

Віктор страждає на просопометаморфопсію, або ПМО, дивну хворобу, яка візуально спотворює обличчя кожного разу, коли хворий дивиться на людину, роблячи її схожою на сатану.

Видіння варіюються в залежності від людини – зокрема, щодо форми очей, розміру, кольору і положення рис обличчя - і ПМО може тривати днями, тижнями або навіть роками.

Шарра описав свої симптоми цього надзвичайно рідкісного захворювання, якого було зафіксовано лише 75 випадків, у вищезгаданому дослідженні, яке було проведене вченими Дартмутського коледжу в Нью-Гемпширі.

"Він заявив, що спотворення – сильно витягнуті риси обличчя, з глибокими борознами на лобі, щоках і підборідді – були присутні на обличчі кожної людини, з якою він стикався, але він не повідомляв про спотворення, коли дивився на об'єкти, такі як будинки або машини", - пишуть автори дослідження. "Пацієнт сказав, що навіть якщо обличчя були спотворені, він все одно міг впізнати, хто це був".

Цікаво, що водій вантажівки не бачив цих моторошних облич, коли дивився на зображення облич на екрані або папері. І, на відміну від деяких симптомів шизофренії або інших психологічних розладів, гобліноподібні спотворення не "супроводжувалися маячними переконаннями щодо ідентичності людей, яких він зустрічав", таких як сім'я та друзі.

Віктор Шарра / Фото: Victor J. Sharrah/Facebook

На щастя, вперше в історії дослідники змогли створити фотореалістичні візуальні зображення спотворень обличчя Шарри, спричинених ПМО, що фактично дозволило їм побачити світ його очима.

Для цього вони сфотографували обличчя людини, а потім показали його пацієнтові на екрані, в той час як він дивився на справжнє обличчя реальної людини. Потім Шарра в режимі реального часу надавала відгуки про те, наскільки справжнє обличчя відрізнялося від його екранного аналога.

Подібно до передових художників, які створюють фотороботи в залі суду, вчені використовували комп'ютерне програмне забезпечення, щоб візуально відтворити спотворення, описані чоловіком, а потім показали їх пацієнтові, щоб той підтвердив, що це саме те, що він бачив.

Синдром "демонічного обличчя" / Фото: A. Mello et al. / SWNS

Синдром "демонічного обличчя" / Фото: A. Mello et al. / SWNS

"Завдяки цьому процесу ми змогли візуалізувати сприйняття пацієнтом спотворень обличчя в реальному часі", - сказав доктор Антоніо Мелло, головний автор дослідження і дослідник з Дартмута. "В інших дослідженнях цього стану пацієнти з ПМО не можуть оцінити, наскільки точно візуалізація їхніх спотворень відображає те, що вони бачать, оскільки сама візуалізація також зображує обличчя, тому пацієнти сприйматимуть спотворення і на ньому теж".

Таким чином, дослідники сподіваються підвищити обізнаність про розлад "демонічного обличчя", який часто помилково діагностують як психічний розлад.

Старший автор дослідження, професор Бред Дукейн, який викладає психологію та науки про мозок у Дартмуті, стверджує, що деякі з його піддослідних, які страждали на ПМО, звернулися до лікаря, але їм поставили діагноз "шизофренія" і призначили антипсихотичні препарати – попри те, що їхня хвороба була візуальною.

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"Нерідко люди, які страждають на ПМО, не розповідають іншим про свої проблеми зі сприйняттям обличчя, тому що бояться, що інші подумають, що спотворення є ознакою психічного розладу", - стверджує він. "Це проблема, яку люди часто не розуміють".

Не дивно, що причина цього стану також погано вивчена, хоча це може бути пов'язано зі збоєм у нейронній мережі, що відповідає за обробку облич.

Дослідники вважають, що розлади зору Шарра могли бути спричинені травмою голови, яку він отримав у 43 роки, або отруєнням чадним газом, яке він переніс за чотири місяці до появи симптомів.

МРТ також виявила легіон у лівій частині його мозку – ще один можливий тригер ПМО.

На жаль, через три роки Шарра каже, що все ще бореться з цими візуальними демонами, але вже "звик" до цього стану і сподівається, що він просто "мине" сам по собі.

Нагадаємо, вчені відтворили обличчя жінки з XVI століття, яку поховали з цеглиною в роті. Дослідники використали передові технології.

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